Ефективність "карантину вихідного дня" виглядає сумнівною

Таку думку озвучила вірусолог, завідуюча відділом респіраторних та інших вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань Алла Мироненко, передає Главред.

На думку експерта, додаткові обмеження і посилення карантину в епідемічній ситуації, що склалася в Україні, навряд чи допоможуть.

Вона привела в приклад Туреччину, яка вводила подібний карантин. У підсумку з цього нічого хорошого не вийшло. Адже це призвело до того, що подібні обмеження створили у населення ажіотаж, коли всі кинулися в магазини, створили стовпотворіння, штовханину і тисняву, адже гребли все підряд.

"Виходить, що так буде тільки гірше. До того ж обмеження роботи магазинів, а якщо ще й заберуть вихідні, створить додаткові проблеми для працюючого населення - йому що, кинути роботу і протягом робочого дня відправитися робити закупівлі?"- зазначає лікар.

Також вірусолог досить різко висловилася щодо ідеї введення комендантської години в Україні і розкрила, чому це марно.

"Крім того, пішли чутки про те, що в Україні подумують ввести навіть комендантську годину. Однак епідемічний процес в нашій країні вже на такій стадії, коли нам навіть такий захід навряд чи допоможе",- додала вона.

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