Українська співачка Анна Седокова приголомшила фанів несподіваними змінами у своєму житті

Нова публікація на її сторінці в соціальній мережі Instagram стала тому підтвердженням, передає Politeka.net.

Артистка знає, як привернути увагу до своєї персони і змусити публіку заговорити про себе.

Так, 37-річна Седокова повідомила всім, що тепер буде вчитися. Здобувати освіту Анна зібралася не де-небудь, а в найпрестижнішому університеті світу – Гарварді.

"Я вже записалася на онлайн навчання в Гарвард. Я в UCLA. Я менше буду спати, менше приділяти час своїй родині і більше собі. Адже я хочу, щоб мій мозок більше працював. І я знаю, що можу дати. Не всім . А Моїм людям. І я знаю хто вони . Іноді це мотивація, іноді дія . Знання . Досвід " » - написала вона.

Седокова похвалилася, що жага отримання нових знань і роботи присутня у невеликого відсотка населення.

Артистка впевнена, що саме тому багато погано живуть. Вона привела в приклад себе і розповіла, що працює з 15 років. За словами знаменитості, за все життя вона жодного разу не взяла відпустку. Більше того, вона стверджує, що не було жодного дня, щоб вона не відкрила книгу або не прослухала аудіоверсію.

Як повідомлялося раніше, відома співачка і бізнесвумен Анна Седокова порадувала фанатів ніжним образом.

У себе в Instagram артистка опублікувала свіже фото, на якому вона постала в красивій сукні з глибоким вирізом в районі декольте. Седокова зробила грайливу зачіску, а на шию пов'язала шматочок тканини в тон з сукнею. Дівчина ледь втиснула свої пишні груди в сукню. Ніжки зірки виявилися закритими, але це тільки додало загадковості і спокусливості образу Анни.

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