Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала, як зустріла Хелловін

На фото Янет здалася в образі відьми. Красуня була в нижній білизні, а в руках тримала мітлу. Образ Гарсія доповнила стильним капелюшком з вуаллю. Модель стояла біля панорамного вікна і демонструвала пружні сідниці, які виявилися майже не прикриті. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Заклинаю тебе", - написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 500 тисяч лайків і написали коментарі:

"Дозволь мені бути твоїм бу", " будь ласка, зроби!!!", "Це зіграно, просто не буде занадто заростати", "ефектна маленька відьма", "їй потрібні тільки фанати", "схоже, її тільки що лаяли", "Ця фотографія зробила мій день", "я хочу бути мітлою, на якій ти збираєшся їздити, я люблю тебе", "Боже, мій Святий Небесний Батько", "яка багата маленька відьма, щоб робити багаті речі", "ця відьма забери мене".

Повідомлялося, що знаменита фітнес-модель Ніколь Амато показала яскраві кадри в пікантному костюмі.

На новому фото вона постала в образі сучасної відьми. Для цього Ніколь приміряла гольфи і синій піджак з великими золотими гудзиками.

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