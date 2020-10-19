Популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук захопила шанувальників, показавши фігуру в крихітному бікіні

Знімок знаменитість опублікувала в Instagram, передає Politeka.

"Насолоджуюся заходом", - коротко йдеться в повідомленні.

На фотографії Бех-Романчук позує в білосніжному купальнику і капелюсі, до непристойності задерши й без того ефектну білизну.

"Богиня», «вау, красуня», «вогонь виглядаєш», «мій ангел», «сомбреро відпад», «ось це красуня», «пшшш, гаряча штучка», «ось це чудова фігура», «неможливо намилуватися», "вид на мільйон", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла про свій відпочинок.

Зірка спорту зараз проводить час в Єгипті та розповіла про свій відпочинок.

Легкоатлетка записала кілька Сторіз, в яких похвалилася фігурою: "сама пружність". Бех постала в жовтому бікіні. Спортсменка одягла маленький ліфчик з палітуркою посередині. В результаті виріз додав пікантності образу, тим більше, що з нього виглядали груди.

Також Бех була в маленьких плавках, які обтягнули її пружні сідниці і навіть трохи їх оголили.

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