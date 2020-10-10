Модель Демі Роуз, яку в ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян" продемонструвала спокусливий образ

Як повідомляє Politeka.net, нове фото пишнотіла Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Модель прославилася завдяки своїм величезним обсягам, якими вона часто ділиться в соцмережах, збираючи неймовірну кількість позитивних відгуків.

Демі цього разу вирішила влаштувати спекотне дефіле купальнику, який не тільки підкреслив, але і у всій красі продемонстрував всю красу її вигинів.

Роуз також не упустила момент похвалитися і видом ззаду, який своєю красою затьмарив навіть морський пейзаж.

Раніше фігуриста Демі постала на кадрі в компанії свого не менш привабливої подружки.

Відео було знято на Ібіці, де дівчата побавилися на славу.

Одягнувшись в мініатюрні купальники чорного колір, Демі з подружкою кокетливо позували на яхті.

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