Модель Демі Роуз, яку в ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян" продемонструвала спокусливий образ
Як повідомляє Politeka.net, нове фото пишнотіла Роуз опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Модель прославилася завдяки своїм величезним обсягам, якими вона часто ділиться в соцмережах, збираючи неймовірну кількість позитивних відгуків.
Демі цього разу вирішила влаштувати спекотне дефіле купальнику, який не тільки підкреслив, але і у всій красі продемонстрував всю красу її вигинів.
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Роуз також не упустила момент похвалитися і видом ззаду, який своєю красою затьмарив навіть морський пейзаж.
Раніше фігуриста Демі постала на кадрі в компанії свого не менш привабливої подружки.
Відео було знято на Ібіці, де дівчата побавилися на славу.
Одягнувшись в мініатюрні купальники чорного колір, Демі з подружкою кокетливо позували на яхті.
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