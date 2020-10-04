Відома спортсменка Аліса Шмідт, яка визнана найкрасивішою легкоатлеткою світу, показала себе в незвичному ракурсі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

На фото красуня стоїть поруч з відомим німецьким футболістом, захисником дортмундської "Боруссії" і збірної Німеччини Матсом Хуммельсом на біговій доріжці. На дівчині - короткі чорні шортики і білий обтягуючий топ, на ногах – стильні кросівки.

Звертає на себе увагу підтягнута фігура спортсменки і кубики пресу на її засмаглому животі.

"Моє перше відео на YouTube вже в мережі! Ми пробігли 400 метрів один проти одного-подивіться відео, щоб дізнатися, хто переміг! 🙌 🏼 🤗 Було дуже весело, і ще раз спасибі @ aussenrist15 за те, що він прийняв виклик😇", – підписала знімок Аліса.

Фанати за короткий час поставили понад 70 тисяч лайків і "викупали" знаментую спортсменку захопленими коментарями.

"Поставити лайк і позначити готово😊 Хуммелсу пощастило клянуся, Дортмунд буде вигравати Лігу чемпіонів щороку, якщо ти все ще в цьому клубі біжіть на 400 метрів, ви впевнені, що це єдине, що ви зробили? Гуммелс Старий лисиць повинен зізнатися, я дійсно не очікував, що у професіонала БундесЛіги не буде ніяких шансів. Знімаю капелюх перед вами, і дуже здорово, що @ aussenrist15 брав участь тобі слід було змагатися з @ erling.haaland. Думаю, тобі було б не так легко😉", – написали вони.

Раніше ми писали, що відома спортсменка Аліса Шмідт, найкрасивіша легкоатлетка світу, показала себе і розповіла про спорт. На фото красуня позувала в лосинах і білому ТОПі. Красуня стояла на біговій доріжці, а волосся залишила розпущеним. На руках можна побачити браслет і гаджет. Зірка без сорому демонструвала ідеальні животик, який виглядав спокусливо і рельєфно. Аліса дивилася прямо в об'єктив камери, показуючи всю себе.

"Спорт був дуже важливою частиною для мене з дитинства. Не завжди потрібно бути конкурентоспроможною, але хороша фізична форма має ряд переваг. Ті, хто тренується регулярно, можуть краще працювати. Ви набагато краще себе почуваєте і зі стресом легше справлятися. Крім того, спорт вселив у мене впевненість", - написала Аліса.

Нагадавши, найкрасивіша легкоатлетка Аліса Шмідт в міні-шортах розбурхала пікантним виглядом.

А ще Politeka повідомляла, що найкрасивіша легкоатлетка Аліса Шмідт здивувала ракурсом у вузьких шортах.

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