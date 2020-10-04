В Україні шахрайка обманювала українок, нібито продаючи через Інтернет дитячі речі

Про це інформує Politeka, посилаючись на повідомлення прес-служби столичної поліції.

Так, правоохоронці повідомляють, що шахрайка створила в одній із соцмереж низку фейкових сторінок, на яких продавала речі для дітей. При цьому, недобросовісна жінка вимагала за речі повну передоплату, а отримавши гроші товар покупцям не відправляла.

Після того, як гроші надходили на карту підозрюваної, вона тут же додавала своїх жертв у своєрідний "чорний список".

Правоохоронцям вдалося викрити хитру шахрайку. На даний момент її підозрюють у чотирьох фактах подібних шахрайських дій.

Досудове розслідування триває, жінку перевіряють на можливу причетність до скоєння подібних злочинів.

Раніше ми писали, що українцям розкрили небезпеку "віддаленої роботи з хорошою зарплатою", яку почали останнім часом всім пропонувати. Про це інформує прес-служба Нацбанку. Як попереджають в держрегуляторі, зараз в мережі активізувалися шахраї, які пропонують українцям "високооплачувану роботу".

Робота полягає в здійсненні грошових переказів через особисті рахунки. Але в НБУ попереджають, що такі перекази - операції з відмивання грошей.

"Через карантин багато людей залишилися без роботи і шукають нові пропозиції на ринку праці. Однак ми не радимо погоджуватися на першу-ліпшу пропозицію заробітку, навіть якщо вона виглядає дуже привабливою", – додали в прес-службі відомства.

У своїх оголошеннях про "хорошу роботу" зловмисники пишуть, що досвід роботи не обов'язковий, а співробітнику необхідно мати особистий банківський рахунок, через яких потрібно здійснювати грошові перекази.

У НБУ попереджають, що такими оголошеннями зловмисники вербують людей для відмивання нелегальних доходів, які були отримані від:

торгівлі наркотиками;

торгівлі людьми;

крадіжки коштів з інших банківських рахунків / карт.

"Будьте обережні! Ця діяльність-незаконна, за неї можна потрапити за грати. У будь-якій ситуації слід залишатися чесною людиною. Краще пошукати іншу пропозицію від гідного роботодавця",-підсумували в прес-службі Національного банку.

Нагадавши, півсотні українців попалися на вудку дніпровських шахраїв: подробиці схеми.

Раніше Politeka писала, що небезпечна шахрайка влаштувалася в Харкові: вкрадені десятки мільйонів.

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