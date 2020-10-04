Стало відомо, хто може бути звільнений від осіннього призову в армію
Про це пише Юридичний портал.
Як відомо, призов стартував 1 жовтня і триватиме до 31 грудня. На строкову службу підуть молоді люди від 18 до 27 років, які не мають законних підстав для звільнення від проходження служби.
Юристи нагадують, що в законодавстві передбачено вичерпний перелік призовників, які можуть отримати:
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- відстрочку від призову в армію по навчанню, роботі та сімейним обставинам (при народженні дитини, наявності батьків-пенсіонерів і т. п.)
- повне звільнення від проходження військової служби за станом здоров'я (хвороби) внаслідок визнання призовника "непридатним до військової служби"
На відстрочку від призову можуть розраховувати:
- призовники, у яких є маленька дитина до 3 років
- батьки двох і більше дітей або чоловіки, чия дружина чекає появу дитини
- студенти денних відділень українських вишів (бюджет/контракт)
- вступники або навчаються в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі
- українці, у яких є непрацездатні батьки(одинока мати/батько)
- опікуни та піклувальники (за умови відсутності працездатних родичів)
- працюючі, які є єдиними годувальниками в сім'ї
- особи, які вступили на військову кафедру (до закінчення та присвоєння звання офіцера запасу)
- священнослужителі, поліцейські, деякі педагоги і лікарі (за умови, якщо вони працевлаштовані на повну ставку)
- ті особи, яких медкомісія визнала непридатними до служби в армії.
Від призову в армію в Україні звільняються ті, хто досяг 27-річного віку; особи, визнані непридатними до служби; ті, які відслужили у військовому резерві; засуджені за злочини; юнаки, чиї родичі загинули (стали інвалідами) під час військової служби.
Крім цього, українці можуть уникнути призову в армію при наявності певних проблем зі здоров'ям.
Нагадаємо, що в Україні хочуть скоротити кількість призовників: кого тепер відправлятимуть до армії.
Як повідомляла Politeka, в Україні стартував осінній призов: кого відправлять в армію і що загрожує ухильникам
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