Кому не пощастить

Стало відомо, хто може бути звільнений від осіннього призову в армію

Про це пише Юридичний портал.

Як відомо, призов стартував 1 жовтня і триватиме до 31 грудня. На строкову службу підуть молоді люди від 18 до 27 років, які не мають законних підстав для звільнення від проходження служби.

Юристи нагадують, що в законодавстві передбачено вичерпний перелік призовників, які можуть отримати:

відстрочку від призову в армію по навчанню, роботі та сімейним обставинам (при народженні дитини, наявності батьків-пенсіонерів і т. п.)

повне звільнення від проходження військової служби за станом здоров'я (хвороби) внаслідок визнання призовника "непридатним до військової служби"

На відстрочку від призову можуть розраховувати:

призовники, у яких є маленька дитина до 3 років

батьки двох і більше дітей або чоловіки, чия дружина чекає появу дитини

студенти денних відділень українських вишів (бюджет/контракт)

вступники або навчаються в інтернатурі, аспірантурі, докторантурі

українці, у яких є непрацездатні батьки(одинока мати/батько)

опікуни та піклувальники (за умови відсутності працездатних родичів)

працюючі, які є єдиними годувальниками в сім'ї

особи, які вступили на військову кафедру (до закінчення та присвоєння звання офіцера запасу)

священнослужителі, поліцейські, деякі педагоги і лікарі (за умови, якщо вони працевлаштовані на повну ставку)

ті особи, яких медкомісія визнала непридатними до служби в армії.

Від призову в армію в Україні звільняються ті, хто досяг 27-річного віку; особи, визнані непридатними до служби; ті, які відслужили у військовому резерві; засуджені за злочини; юнаки, чиї родичі загинули (стали інвалідами) під час військової служби.

Крім цього, українці можуть уникнути призову в армію при наявності певних проблем зі здоров'ям.

Нагадаємо, що в Україні хочуть скоротити кількість призовників: кого тепер відправлятимуть до армії.

Як повідомляла Politeka, в Україні стартував осінній призов: кого відправлять в армію і що загрожує ухильникам

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