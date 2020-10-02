Позов колишнього соліста "Ласкового мая" Юрія Шатунова знову розгляне суд

Про це повідомляє Politeka з посиланням на РИА Новости.

Співак зажадав визнати незаконним ліцензійний договір, що забороняє йому виконувати пісні колективу. Шатунов оскаржив договір, укладений в 2016 році, згідно з яким підприємець Руслан Філатов передав права на використання більше 20 пісень "Ласкового мая" компанії "Чесна музика".

В результаті цього, Юрий Шатунов більше не міг виконувати пісні "Ласкового мая". У підсумку, співак заявив, що у фонограмах використаний його голос, а він нікому не передавав прав на своє виконання, відповідно, договір був укладений незаконно.

Раніше ми писали, що Юрій Шатунов входив до списку топових артистів, але сьогодні про його життя відомо мало. За інформацією росЗМІ, ще в 90-х співак переїхав до Німеччини, де у власному будинку в Мюнхені, живе донині.

Артист не раз говорив про те, що йому дуже подобається жити за кордоном. Після розпаду музичного колективу " Ласковый май", на батьківщині, в Росії, про нього як про артиста забули дуже швидко. А ось за кордоном Шатунова приймали більш радо.

Відомо, що в 2007 році він одружився на дівчині на ім'я Світлана, яка з дитячих років жила в Німеччині, а тому не впізнала в шанувальнику знаменитого музиканта. Пара виховує двох дітей-дочку Естеллу і сина Денніса.

Колишній вихованець дитбудинку Юрій Шатунов не з чуток знає, що таке нелюбов, тому для своїх дітей він є чуйним і ніжним батьком. Він багато часу проводить з дітьми і з задоволенням проводить час в колі сім'ї.

Не закинув він і творчу діяльність: співає і записує нові композиції. Регулярно виступає на концертах, а його останній альбом вийшов в 2018 році. Варіант повернення в російський шоу-бізнес він навіть не розглядає, оскільки впевнений, що там все «зав'язано на грошах».

Однак, віддані шанувальники досі пам'ятають про цього співака і активно ставлять лайки під його фотографіями, які Юрій розміщує в соцмережах.

Пропонуємо вам подивитися, як виглядав зірка 90-х на піку своєї слави:

і зараз:

Нагадаємо, відомий композитор розлютив своєю заявою українців.

Як повідомляла Politeka, автор хіта KAZKA «Плакала " пояснив сенс пісні.

Також Politeka писала, що пішов з життя легендарний російський музикант Андрій Большаков.