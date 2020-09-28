Після виходу серіалу "Величне століття"актори придбали величезну популярність 

У даного серіалу набралася величезна фан-база, пише Politeka.net. Все завдяки прекрасному таланту акторів, красивим костюмам і декораціям. 

Давайте ж дізнаємося, що стало з акторами після завершення роботи в "Величному столітті". 

Мер'єм Узерлі стала відома завдяки ролі  Хюррем. Актриса важко працювала, а також у неї були нехороші стосунки з турецьким бізнесменом Джаном Атешем, через що у зірки траплялися нервові зриви. 

Артистка завагітніла, але батько дитини попросив зробити її аборт. Зірка не пробачила такого і розлучилася з коханим. Пішовши з серіалу, Мер'єм переїхала до Берліна, де пройшла курс лікування з психологом.

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Зараз актриса перебуває в нових відносинах, приховуючи ім'я коханої людини. Також нещодавно красуня заявила, що вагітна. 

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Исполнительница роли Хюррем султан👩‍🦰🔥 в турецком сериале "Великолепный век", Мерьем Узерли ждет второго ребенка🤰 Актриса сама поделилась новостью с журналистами, отметив что ее избранник это мужчина, которого она ждала всю жизнь. Возлюбленный Мерьем американец, но ради любимой переехал жить в Германию, где она родилась и живет вместе с дочерью от предыдущих отношений. Отец дочери бросил ее во время беременности. Тогда везда сериала сбежала из Стамбула в родной Берлин. Сейчас у нее все хорошо, она живет на две страны. Любите актрису?

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Актриса Нур Феттахоглу (Махідевран) розлучилася з чоловіком під час роботи в серіалі. Цілих три роки зірка була одна і крутила лише швидкоплинні романи. Однак артистка знову вийшла заміж за бізнесмена. Через лише рік пара розпалася, а Нур повернулася до першого чоловіка і народила дочку, вихованням якої зараз активно займається. 

Сельма Ергеч виконала роль сестри Сулеймана. Красуня не тільки відома актриса, але і модель. Крім того, Сельма знає шість мов і у неї є медична освіта.

26 вересня 2015 року актриса вийшла заміж за бізнесмена Джана Оза, з яким зустрічалася два роки, а 8 квітня 2016 року зірка народила дочку Ясмін. 

76-річна Небахат Чехре в 15 років отримала титул "Міс Туреччина". Зірка дуже стежить за собою, тому ніхто не давав їй свого віку. За спиною у зірки два невдалих шлюби. Актриса - кар'єристка, тому вона не змогла влаштувати особисте життя і народити дітей. 

З 2018 року Чехре знімається у серіалі "Ворог в моєму домі". 

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Asaletin kraliçesi... #tbt

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Халіт Ергенч виконав роль султана Сулеймана Величного. Артист був найбільш високооплачуваним на зйомках. 

За плечима артиста один невдалий шлюб в Гизем Сойсалди, який тривав лише рік. У 2009 році Халіт одружився на актрисі Бергюзар Корель, яка народила йому сина Алі у 2010 році, і сина у 2020-му.  

Зараз артист не тільки знімається в кіно і серіалах, а й співає. Ергенч планує влаштувати гастролі. 

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Ирфан 💙 #halitergenç

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