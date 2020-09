View this post on Instagram

Исполнительница роли Хюррем султан👩‍🦰🔥 в турецком сериале "Великолепный век", Мерьем Узерли ждет второго ребенка🤰 Актриса сама поделилась новостью с журналистами, отметив что ее избранник это мужчина, которого она ждала всю жизнь. Возлюбленный Мерьем американец, но ради любимой переехал жить в Германию, где она родилась и живет вместе с дочерью от предыдущих отношений. Отец дочери бросил ее во время беременности. Тогда везда сериала сбежала из Стамбула в родной Берлин. Сейчас у нее все хорошо, она живет на две страны. Любите актрису?