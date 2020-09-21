Російський співак Леонід Агутін пустився у всі тяжкі в Сочі

Інцидент стався під час фестивалю "Кінотавр", пише "Экспресс газета". Як стверджують журналісти, на одній зі світських вечірок артист познайомився з молодою брюнеткою Мариною, з якою нібито і провів ніч.

За словами джерела, напередодні адюльтера Леонід неабияк напився в компанії режисера і сценариста Резо Гігінеішвілі. Навколо чоловіків весь вечір крутилися чарівні панянки. Одній з них вдалося особливо привернути увагу музиканта.

"Хитаючись, співак вхопив дівчину за талію, сів у машину і поїхав. Що там було - ми свічку не тримали. Але на наступний день ця Марина з Краснодара з'явилася у фестивальному ресторані і хвалилася подружкам, що Льоня віртуозно не тільки на роялі грає!", - повідомляє видання.

У мережі з'явилися кадри зрадника з його новою знайомою:

Вся ця історія моторошно нагадує недавній скандал з іншим відомим 50-річним красенем - мова про стриптизера Тарзана, зізнався у зраді співачці Наташі Корольовій з 28-річною маловідомої актрисою Анастасією Шульженко. Дівчина, до слова, ще й вагітна.

Якби там не було, це вже не перший раз, коли Агутіна "ловлять" на зраді - його шлюб зі співачкою Анжелікою Варум й так тріщить по швах. Раніше в 2011 році на "Новій хвилі" Леонід, також перебравши з алкоголем, цілувався з молоденькою красунею - фото обіймів облетіли мережу.

Варум бурхливо відреагувала на витівку чоловіка - зібрала речі і полетіла до матері. Тільки через кілька місяців парі вдалося налагодити відносини. Як поведе себе Варум на цей раз невідомо, проте раніше зірка заявляла: "Кохана для чоловіка не та, з ким стався імпульсивний обмін рідинами, а та, якій він, протягом усього життя, присвячує вірші".

Нагадаємо, нещодавно Варум поскаржилася в соцмережі, що набрала зайві кілограми за час карантину. Зірка зізналася, що не дуже обмежує себе в їжі, а ось інтенсивно займатися спортом перестала. При цьому готує самостійно, балуючи кулінарними шедеврами й чоловіка. Подібний режим вже позначився на її фігурі.

"Карантин - справа корисна, якби тільки не такий побічний ефект", - писала Анжеліка в соцмережі.

Нагадавши, Анжеліка Варум потрясла новою зовнішністю:» страшне воскове Чудовисько без віку", фото.

Як повідомляла Politeka, Агутін показав підрослу дочку в одній білизні: "Ух, яка!».

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