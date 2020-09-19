Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук вразила спекотними кадрами свого відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, красуня розмістила в своєму "Instagram" - профілі фото, на якому купається в спокусливій позі. Марина зайшла у воду в яскраво-червоному купальнику, який підкреслив її струнку фігуру.

На першому знімку спортсменка завмерла з мокрим волоссям, занурившись по стегна. Вона задивилася у воду з задумливим поглядом, напружила спину і дозволила милуватися своїм м'язистим тілом. З цього ракурсу добре видно пружні сідниці красуні. На іншому кадрі Марина зображена, розсікаючи водну гладь, дівчина зайшла глибше, піднявши бризки руками.

"Це місце неймовірно красиве😍 тут відпочинок фантастичний, і я хочу повертатися сюди знову і знову🧡", - поділилася вона враженнями в описі.

Користувачі соціальної мережі в коментарях оцінили яскравий вигляд спортсменки та її водні розваги:

"Я ніколи не коментую те, що вважаю крутим. але ці м'язи .. приголомшливі! 😍 "; "Досконалість"; "E цих кадрах все приголомшливе"; "Дуже сильно🔥 🔥 🔥 🔥 🔥"; "О мій Бог, що за богиня"; "Приємні кольори, гарний корпус, хороший знімок! Сексуально і жарко. "Молодець" від мене"; " Абсолютно шикарна богиня спортивної краси😍 😍 😍"; "Вау, Моя абсолютна мрія. Ідеальна жінка👍 👍 👍 💕 💕 💕".

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