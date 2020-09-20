Провівши літо, іноді хочеться згадати про його теплі дні, курорти, на яких нерідко можна закрутити роман

Зіркам також, як і простим людям хочеться романтики, а краще місце, ніж курорт важко і уявити, повідомляє Politeka.net. Іноді такі романи переростають в щось більше. Познайоммось з подружжями, які познайомилися на відпочинку.

Актор Венсан Кассель і модель Тіна Кунакі познайомилися влітку 2015 року на острові Ібіца.

Кассель приїхав на відпочинок після розлучення з дружиною Монікою Беллуччі, а Тіна відпочивала з батьком і братом. Зірки відкрито не говорять про знайомство, Кунакі натякнула на "загальну любов до серфінгу".

Актор старший за дівчину на 30 років, але це нікого з них не бентежило. У 2018 році пара одружилася, а в 2019-му у них народилася дочка Амазоні.

Модель, ангел "Victoria's Secret" Роузі Хантінгтон-Уайтлі і актор Джейсон Стейтем познайомилися на фестивалі Коачелла в Каліфорнії у 2010 році. Актор старший за модель на 20 років, але це не стало перешкодою для відносин. Через п'ять років відбулися заручини, а сьогодні пара виховує сина Джека Оскара.

Принц Вільям познайомився з Кейт Міддлтон хоча і познайомилися в університеті, все ж багато значущих подій в їхньому житті пов'язані з канікулами, наприклад, пропозиція руки і серця.

Принц зробив пропозицію в Кенії, куди обидва з друзями вирушили на відпочинок. Кейт не очікувала такого вчинку, але все ж була дуже щаслива.

Зірка Голлівуду Меган Фокс теж отримала пропозицію руки і серця на відпочинку. Брайан Остін Грін зробив пропозицію в максимально романтичній обстановці. Меган сказала "так", і впустила кільце в пісок, яке так і не було.

Весілля Меган і Брайана відбулося теж на Гаваях в 2010 році. За 10 років шлюбу у пари народилося троє синів.

Українська співачка Ані Лорак познайомилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджіоглу в Туреччині. Чоловік відразу звернув увагу на красуню. Мурат запропонував заспівати в караоке, не знаючи про те, що Ані артистка. Лорак відмовилася, сказавши, що її виступ йому дорого обійдеться. Пара довго листувалася, а пізніше співачка знову приїхала до Туреччини для зйомок кліпу, де вони нарешті зізналися один одному в почуттях. У підсумку пара поїхала в Парижі, де і було зроблено пропозицію, в 2009 році Мурат і Ані зіграли два весілля: одне в Києві, а інше в Туреччині. Через два роки у пари народилася дочка Софія.

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