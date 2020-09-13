Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала чутливість, з'явившись з подружкою

На кадрах Ніколь позувала без одягу і білизни. Красуня взялася за руки з партнером, стоячи у воді по п'яту точку. Дівчата не соромилися своїх емоцій і притиснулися грудьми один до одного. Волосся у красунь були розпущені, а самі вони закрили очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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No One is Born Hating Another Person Because of The Color of Her Skin, Her Background, or Her Religion. People Must Learn to Hate, if They Can Learn to Hate, then They Can Be Taught to Love! For Love Comes More Naturally for the Human Heart then the Opposite. -Nelson Mandela . . If you would like to see more of this creative set, designed to embrace the woman’s beauty, love and strength. Then #clicklinkinbio . . This isn’t to promote anything dirty this is to spread art and love. #of #secretlagoonmia #miami #onelove #hot @alexeiphotography @thebettybum @_kanvasbeauty

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"Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір її шкіри, походження або релігії. Люди повинні навчитися ненавидіти, якщо вони можуть навчитися ненавидіти, їх можна навчити любити! Бо любов приходить до людського серця природніше, ніж навпаки", - написала Ніколь.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасні дітки", "Приголомшливі кадри", "круглий", " О Господи !!! Будь ласка, прости мене !!!", "Гарячим дівчатам не вистачає палиці між вами"," зі святом неділі, дорогі","це прекрасно".

Повідомлялося, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато порадувала спекотним чином з подружкою.

Цього разу на відвертому фото модель постала абсолютно оголеною. Зірка позувала стоячи у воді з такою ж голою подружкою-блондинкою. 

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