Відома фітнес-модель Ніколь Амато показала чутливість, з'явившись з подружкою

На кадрах Ніколь позувала без одягу і білизни. Красуня взялася за руки з партнером, стоячи у воді по п'яту точку. Дівчата не соромилися своїх емоцій і притиснулися грудьми один до одного. Волосся у красунь були розпущені, а самі вони закрили очі від задоволення. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ніхто не народжується з ненавистю до іншої людини через колір її шкіри, походження або релігії. Люди повинні навчитися ненавидіти, якщо вони можуть навчитися ненавидіти, їх можна навчити любити! Бо любов приходить до людського серця природніше, ніж навпаки", - написала Ніколь.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Прекрасні дітки", "Приголомшливі кадри", "круглий", " О Господи !!! Будь ласка, прости мене !!!", "Гарячим дівчатам не вистачає палиці між вами"," зі святом неділі, дорогі","це прекрасно".

Повідомлялося, що відома американська фітнес-модель Ніколь Амато порадувала спекотним чином з подружкою.

Цього разу на відвертому фото модель постала абсолютно оголеною. Зірка позувала стоячи у воді з такою ж голою подружкою-блондинкою.

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