Знаменитий український дизайнер Андре Тан поділився одкровенням про свою дружину
Модельєр опублікував зворушливий пост на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
7 вересня дружина дизайнера Аліна Харечко відзначає свій день народження. З цієї нагоди Тан вирішив розповісти про свої почуття до дружини.
"За 9 років нашого спільного життя ти жодного разу не змусила мене засумніватися в твоїй порядності. Ми пройшли через багато і багатьом я зобов'язаний тобі. Я щиро бажаю тобі успіхів у всіх твоїх починаннях. Ти одна з небагатьох, хто готовий стіною стояти за репутацію бренду. Ми ростимо прекрасну дочку, я люблю її більше життя. Спасибі тобі за це", - написав дизайнер.
Він побажав своїй дружині радувати людей новими костюмами від власного бренду.
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"Рідна, З Днем Народження! Ти чудова жінка", - підсумував Тан.
Він також поділився спільним знімком з дружиною. На фото вони обидва щасливо посміхаються на камеру.
Шанувальники дизайнера приєдналися до його привітань.
"Прекрасні слова люблячого чоловіка з днем народження!", "Андре!! Як це мило і зворушливо з іменинницею!", "Як чудово! з Днем народження дивовижну жінку", "Оу , Andre Tan, я вітаю вашу чудову жінку з днем народження", - пишуть люди.
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