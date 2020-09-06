Відома балерина Анастасія Волочкова похвалилася фігурою в сміливій сукні з розрізами

По поверненню з відпустки балерина вирішила продовжити влаштовувати неоднозначні реклами для закладів, які вона відвідує, а також товару, який купує. Цього разу вбрана Волочкова в червоній сукні з зухвалим розрізом на стегні здивувала витівкою.

Незважаючи на жарку і теплу погоду, вона прийшла в ресторан в шубі і червоній сукні в підлогу. При цьому балерина одягла золоті босоніжки на шпильці, зовсім не підходять до її образу, а також навіщось позувала з маленькою дівчинкою з кульками. Виставивши голу ногу перед дитиною, Анастасія виглядала, як мінімум, дивно.

"Сьогодні десятиліття відзначає чудовий затишний ресторан нашого селища "Swiss Yard" 🌺 Так тут красиво! Затишно тут, святково і душевно.🌺 😊 Прибігла по-сусідськи бути присутнім", - пише Анастасія.

Ми також писали, що досить часто Анастасію критикують за зухвалі витівки на публіці, недоречні шпагати і недбалий вигляд. Сама вона вважає, що все в порядку і критику на дух не переносить. Цього разу Волочкова поруч з двома офіціантами вирішила показати, як проводить час біля бару і розпиває смачні коктейлі.

При цьому Анастасії не вдалося приховати обвислу шкіру на ногах після різкого схуднення. Червоні ноги після засмаги виглядали дещо невдало в коротких джинсових шортах. Свій оббраз Волочкова також доповнила вільної білої блузою з капюшоном.

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