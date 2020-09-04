Поліцейські затримала підозрюваного у вбивстві гардеробниці Верховної Ради, яку знайшли мертвою під Києвом

Як передає Politeka.net, голова поліції Київської області Андрій Небитов розповів нові подробиці резонансної справи під час брифінгу (щоб переглянути відео, скрольте сторінку до кінця).

66-річну Антоніну Шпір виявили влітку 2019 року в кукурудзяному полі в Макарівському районі. Правоохоронці підозрюють у її смерті 53-річного рецидивіста. За версією слідства, зловмисник помітив жертву поруч із зупинкою маршрутки, вдарив ззаду, пограбував і відтягнув у кукурудзу, а коли жінка почала кричати - задушив.

Як з'ясувала поліція, уродженець Житомирської, на якого впала підозра, був вже п'ять разів судимий за різні злочини, так в 2001 році його засудили до п'яти років позбавлення волі за пограбування. Наразі його підозрюють у цілій серії злочинів, правоохоронці зібрали докази за п'ятьма фактами насильства щодо жінок і вважають, що таких випадків могло бути більше. Фігуранту справи вже висунули підозри в розбої, вбивстві і згвалтуванні.

"Ми зрозуміли, що є людина, яка скоювала злочини в Київській та Житомирській області... останній факт був здійснений у Фастівському районі. Це дало можливість встановити місце можливого проживання вбивці", - заявив Небітов.

Брифінг керівника Головного управління поліції Київщини Андрія Нєбитова щодо затримання серійного зловмисника Gepostet von Поліція Київської області am Freitag, 4. September 2020

Раніше повідомлялося, що Антоніна Шпір пропала 29 червня після того, як вона вийшла з маршрутки між селами вільна і Юрівка і попрямувала в Димінівку, де у неї була дача. Тільки через три дні жінку знайшли з ознаками насильницької смерті. Вбивство потрясло весь парламент, адже Антоніну Шпір добре знали як народні депутати, так і журналісти. Гардеробницю люблячи називали "тіткою Тонею", і вважали, що вона була "найсвітлішою людиною в Раді".

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