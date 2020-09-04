Зйомки нової картини з франшизи "Бетмена" тимчасово припинені

Цю інформацію пише видання Vanity Fair.

Повідомляється, що у головного героя нового "Бетмена" Роберта Паттінсона виявили китайський вірус.

"Представник знімальної команди Бетмена здав позитивний тест на вірус, і був ізольований відповідно до діючих правил. Зйомки тимчасово припинені", - підкреслили в прес-службі Warner Bros.

Зйомки фільму, які стартували ще в січні 2020 року у Великобританії, були припинені в березні через пандемію уханьского вірусу.

На той момент режисер і продюсер фільму Метт Рівз повідомляв, що відзнято вже чверть матеріалу. Але і зараз знімальний процес довелося призупинити через НП із зіркою "Сутінків" Робертом Паттінсоном.

Раніше ми повідомляли, Паттінсон приголомшив своїми "шкідливими" звичками, від яких дибки встають волосся.

Актор часто з'являється на публіці з брудною головою і неприємним запахом тіла. Зірка "Сутінків" зізнався, що не любить гігієнічні процедури.

Паттінсон зовсім не соромиться своєї неохайності: "Я не прибираю квартиру, тому що мені наплювати. У мене є квартира, Куди я приходжу тільки спати, і у мене є волосся тільки для того, щоб бовтатися на моїй голові. І мені все одно, чисті вони чи ні".

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