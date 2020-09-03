Популярна співачка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва вміє підбирати ефектні вбрання

У свої 38 років дружина продюсера Костянтина Меладзе приголомшливо виглядає і продовжує зачаровувати чоловіків своєю яскравою зовнішністю, пише Politeka.net. Пропонуємо вам топ найяскравіших образів Віри Брежнєвої, які вона показала під час відпочинку.

Так під час візиту в Париж артистка влаштувала фотосесію на балконі в мініатюрній чорній сукні. Завдяки фасону з оголеною спиною, яку прикрили лише тонкі шнурки-зав'язки, Віра Брежнєва розбередила фантазії шанувальників. До того ж, наряд підкреслив її стрункі ноги. Образ доповнили чорні окуляри і туфлі з відкритими п'ятами.

На пляж Віра Брежнава може вийти в різних нарядах. Так одного разу вона одягла небесно-синій костюм, під яким сховала всі свої принади, і сіла на пісок в позі лотоса. У той же час, знаменитість постала загадковою і елегантною.

Іншим разом співачка вбралася в тісний чорний купальник. У такому вигляді вона забралася на кам'яну стійку огорожі, підігнувши під себе ноги. Вдалий ракурс показав пружні форми Брежнєвої, а також її плаский животик.

Одним з найбільш екстравагантних образів Віра показала біля басейну. "Начебто літо, час купальників, але доводиться утеплятися", - підписала вона фото в Instagram. На ньому співачка постала вельми незвичайному вигляді: в трусах, берцях і теплому чорному топі з довгими рукавами, який, тим не менш, залишив відкритою талію красуні.

Шанувальникам напевно надовго запам'ятався фіолетовий купальник-боді, в якому Віра Брежнєва вирушила на пляж - він вигідно підкреслив струнку фігуру артистки, а також зробив акцент на її бюсті і ногах. Співачка встала на повний зріст на тлі заходу, дозволивши всім бажаючим милуватися її красою.

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