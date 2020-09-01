44-річна російська балерина Анастасія Волочкова ошелешила розпусною поведінкою на відпочинку в Туреччині

Як передає Рoliteka.net, кадри з п'яною танцюючою Волочковою злили в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Анастасію зняли біля барної стійки, за яку зірка вхопилася, виконуючи "балетні вправи". До речі, вона була в коротеньких джинсових шортах, кремовій футболці і традиційних шльопанцях на танкетці з великими квітами.

"Друзі, тут лебідя бухого в барі Туреччини зняли️️, виконуючого па☝.. Балетний верстат з барною стійкою переплутала # волочкова # п'янаяволочковавтурції", - підписано відео.

Ганьба Волочкової не пройшла непомітно: користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене:

"Це теж очима коханого??? Добре...це ж я від заздрості..." - "ні, це її відвідувачі зняли потайки в барі😂"

"Куражу немає. Вона ж усім обіцяє незабутній позитив. Якщо вже постояльці готелю в Криму скаржилися на гулянку всю ніч в ресторані, можете уявити, що вона там витворяла. А зараз ломка у неї, хочеться на барну стійку і в танок, а не Ось це ось все 🙈 🤣 "

"На коктейль напрацьовує. На неї уваги ніхто не звертає"

"Не тапки, 🙈а якісь цеглини, або табуретки начепила, бабуся, звалишся ж😏"

"Так соромно☺️навіть дивитися не можливо!! Так бухати можна однією в склепі"

"Відчуття, що вона хотіла сісяо своє прям на барну стійку зверху вивалити, щоб налили з гіркою, а тут - оба-на, засікли. І передумала"

"Прям знемагається вся. П'яна, пошарпана, нікому задарма непотрібна прибалетна"

"Мені здається під кінець відпочинку у неї кукуха зовсім поїхала. Вже повністю живе в своєму світі, боюся це вже скоро все підійде до свого логічного кінця, шкода 😔"

"😨🙈дівчата🙈🙈🙈🙈😢клініка🙈"

Нагадавши, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула змарнілими ногами в вовняних чоботях