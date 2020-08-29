Скандальна російська балерина і світська левиця Анастасія Волочкова на відпочинку в Туреччині одягалася в червоне

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 44-річна Волочкова постала в червоному суцільному купальнику, червоному шифоновому халаті в підлогу і босоніжках на товстій платформі, передає Politeka.net.

При цьому балерина традиційно демонструє свої довгі ноги, виставивши одну ногу на носочку вперед. За її спиною видно море і білий пісок.

"Колір настрою червоний.❤️ Це таке щастя, коли в серці горить вогонь любові!🙏 ❤ ️ Всім я хочу побажати любити і бути коханими.🙏 😊 ❤ ️🌺", – підписала знімок балерина, традиційно супроводивши його величезною кількістю тегів.

Але найцікавіше полягає в тому, що Анастасія зважилася відкрити коментарі, чого не робила давно через величезний потік негативу в її бік. Цього разупідписники були щедрі на компліменти, відзначаючи, що такий образ дуже до лиця зірці. Правда, не обійшлося і без негативу. Так, деяких цікавило, де ж горезвісний коханий, і навіщо балерина спотворює ноги некрасивим взуттям.

"Дуже красиво. Приголомшливо", "Молодець!!!👏 👏 👏 👏", "Коханий де? Чи соромишся його показувати)", "якась у тебе одноразова лябофь😂"," Колір настрою червоний! Анастасія як завжди прекрасна! Ну і як завжди під шофе... 😆", "Ви цікава людина, а головне трудяга! Відпочиньте в цьому Раю і за нас! ))) Спасибі Вам за вашу творчість! Спасибі, що ви є!",- пишуть у коментарях.

Також Анастасія поділилася відео в море в мікро-бікіні, теж, до речі, червоного кольору, не забувши повідомити, що у неї все чудово, і життя б'є ключем.

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