41-річна українська співачка Ані Лорак, що переїхала заради кар'єри в Росію, збентежила мережу теплими словами про батьківщину і проникливим виконанням однієї зі своїх старих пісень

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала архівне відео зі свого шоу "Кароліна" в мікроблозі в Instagram, приурочивши його до Дня Незалежності України (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Лорак постала в коротенькій чорній сукні, підносячись над сценою на спеціальній конструкції, ніби сидить на підвіконні.

"Одна з моїх улюблених, одна з перших авторських пісень. Любов і біль, радість і печаль завжди йдуть поруч! Нехай добро завжди перемагає, зігріваючи серця людей! Зі святом, Україно! #шоукароліна Directed by @olegbodnarchuk", - підписала кадри зірка.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"❤️Зі святом, Кароліна чекаємо в Україні)❤️"

"Обожнюю цю пісню🥰 😍. Теж одна з найулюбленіших😍 😍 😍. Ви просто ангел ♪"

"Дуже сумно, що сьогодні на головній площі країни Кароліна не виступала..."

"Ви, Ані, і тільки Ви наша найкраща українська співачка, наша ДІВА!!!🌟"

"Круто!!! Чарівна, казкова сцена і чарівна Королева цієї казки!!!!"

"Шоу "Кароліна" обожнюю☺️❤️ прям із задоволенням захотілося переглянути ще раз☺️❤️ Кароліночка гарного Вам відпочинку і відмінного настрою!😘💋"

"Це таак геніально, ти просто космос, ми тебе сильно любимо 🔥 🔥 "

"До мурашок ❤️"

"Кароліна, вітаю вас з Днем Незалежності! Я обожнюю ваші авторські українські пісні! Так шкода, що наразі вони не звучать на ваших концертах. Сьогодні слухав "Розкажи", "Напишу листа", "Без тебе", "Я кохаю" та багато інших ваших авторських українських пісень, вони мене чіпають кожного разу ! У самісіньке серце! Дуже чекаю на нову українську пісню! Зі святом, Українська наша Діва!❤️"

"Є в Україні ще ті, хто щиро вдячний Вам за вашу творчість, пісні, голос💕"

"Сиди вже там і Росію вітай"

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