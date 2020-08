View this post on Instagram

Одна из моих любимых, одна из первых авторских песен. Любовь и боль, радость и печаль всегда идут рядом! Пусть добро всегда побеждает, согревая сердца людей! Зi святом, Україно! #шоуКаролина Directed by @olegbodnarchuk