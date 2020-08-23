30-річна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко збентежила кадрами зі своєю спорідненою душею
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з красунею, як дві краплі води схожою на неї (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Регіна сама назвала свою кращу подругу Аліну - спорідненою душею і сестрою.
На кадрах дівчата постали на кухні з овочами в руках. Зокрема, Тодоренко розмахувала великим зеленим цукіні. Співачка була в синій сукні з рожевими дрібними квіточками, а її подруга козирнула формами в обтягуючому вбранні.
"Одна добре, але дві набагато краще💃 💃! Цікаво, у Вашому житті теж є така людина, з якою ви розумієте один одного з півпогляду, півслова, піввдоху🙈? Мені здається, пройшовши через терни подорожей, роками перевірені дружбою, нам з Алею @alina_astrovskaya_ все по плечу💪 💪. І ні, ми не сестри☺️, але дуже схожі. Як таке може бути???? - Самі не розуміємо 😆. Можливо, всі ми на землі брати і сестри. 🙈", - підписала відео Регіна.
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Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене. Думка людей розділилася: одні підтвердили схожість дівчат, інші ж відзначили, що Тодоренко харизматичніше.
"Як дві сестрички❤️❤️"
"Не дуже схожі це раз😀 а два - ви харизматичніше 💙"
"Отетеріти. Я подумала, що двійнята. Правда. Хвилину розглядала"
"Ви як сонце і місяць🔥"
"Взагалі не схожі. Якщо тільки мімікою, але обидві красуні!😍"
"Регіна вам теж така стрижка піде ♥️"
"Веселі дівахи 😊 👍"
"Ви - вогонь🔥 🔥 🔥, дівчатка!!! І робіть, що душі завгодно! Головне - не зупиняйтеся😉"
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