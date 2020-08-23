"Як таке може бути?"

30-річна телеведуча і співачка Регіна Тодоренко збентежила кадрами зі своєю спорідненою душею

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з красунею, як дві краплі води схожою на неї (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Регіна сама назвала свою кращу подругу Аліну - спорідненою душею і сестрою.

На кадрах дівчата постали на кухні з овочами в руках. Зокрема, Тодоренко розмахувала великим зеленим цукіні. Співачка була в синій сукні з рожевими дрібними квіточками, а її подруга козирнула формами в обтягуючому вбранні.

"Одна добре, але дві набагато краще💃 💃! Цікаво, у Вашому житті теж є така людина, з якою ви розумієте один одного з півпогляду, півслова, піввдоху🙈? Мені здається, пройшовши через терни подорожей, роками перевірені дружбою, нам з Алею @alina_astrovskaya_ все по плечу💪 💪. І ні, ми не сестри☺️, але дуже схожі. Як таке може бути???? - Самі не розуміємо 😆. Можливо, всі ми на землі брати і сестри. 🙈", - підписала відео Регіна.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене. Думка людей розділилася: одні підтвердили схожість дівчат, інші ж відзначили, що Тодоренко харизматичніше.

"Як дві сестрички❤️❤️"

"Не дуже схожі це раз😀 а два - ви харизматичніше 💙"

"Отетеріти. Я подумала, що двійнята. Правда. Хвилину розглядала"

"Ви як сонце і місяць🔥"

"Взагалі не схожі. Якщо тільки мімікою, але обидві красуні!😍"

"Регіна вам теж така стрижка піде ♥️"

"Веселі дівахи 😊 👍"

"Ви - вогонь🔥 🔥 🔥, дівчатка!!! І робіть, що душі завгодно! Головне - не зупиняйтеся😉"

Нагадавши, Тодоренко жорстко зганьбилася через невдале зауваження

А ще Politeka писала, що Тодоренко показала, як розважається зі своїми солодощами на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко розплакалася після запитань Ксенії Собчак