45-річний російський комік і співак Артур Пирожков розбурхав публіку незвичайним перевтіленням

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у вбранні в стилі 80-х.

Так, Олександр Ревва (справжнє ім'я зірки) позував на вулиці в смугастій футболці і бежевих брюках. Для більшої переконливості перенесення на 30-40 років тому Пирожков "причепив" вуса і доповнив лук відповідним для того часу годинником.

"ВДНХ. Дядя Саша. 1980р. #знімаємо #прабабушкааааа", - підписав кадр Пирожков.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі порівняли образ коміка з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, інші з колумбійським наркобароном Паблом Ескобаром.

"Вусики просто бомба чесно кажучи ♪ "

"😁не прочитала відразу пост😀, думаю...і тут Лукашенко.... Прикольний образ 😊 😊 😊 😊 "

"Олександр, ви найкращий❤️❤️❤️"

"Атмосферний"

"Фантастика! 😎 ✌ ️ Ось це перевтілення!!! 👍👍👍"

"Дядько Саша вам відмінно йде такий стиль))"

"Пабло ЕскаРевва на стилі! 😹👍"

"На Пабло Ескобара схожий))"

"Прикид те що треба, а вуса..... 😂"

"Не до ваших дурних жартів .....👎 👎 👎 👎 Беріть приклад з Максима Галкіна !!!"

Раніше ми повідомляли, Пирожков похвалився в мережі старшою донькою Алісою. 12-річна дівчинка постала на фото в червоному костюмі і синьому жакеті. Її сфотографували крупним планом. Акуратна зачіска у вигляді "шовкової" хвилі виглядала чудово. Аліса щасливо посміхалася на камеру.

У пості батько розповів, що та взяла участь в озвучуванні мультика.