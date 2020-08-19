45-річний російський комік і співак Артур Пирожков розбурхав публіку незвичайним перевтіленням
Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у вбранні в стилі 80-х.
Так, Олександр Ревва (справжнє ім'я зірки) позував на вулиці в смугастій футболці і бежевих брюках. Для більшої переконливості перенесення на 30-40 років тому Пирожков "причепив" вуса і доповнив лук відповідним для того часу годинником.
"ВДНХ. Дядя Саша. 1980р. #знімаємо #прабабушкааааа", - підписав кадр Пирожков.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Деякі порівняли образ коміка з президентом Білорусі Олександром Лукашенком, інші з колумбійським наркобароном Паблом Ескобаром.
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"Вусики просто бомба чесно кажучи ♪ "
"😁не прочитала відразу пост😀, думаю...і тут Лукашенко.... Прикольний образ 😊 😊 😊 😊 "
"Олександр, ви найкращий❤️❤️❤️"
"Атмосферний"
"Фантастика! 😎 ✌ ️ Ось це перевтілення!!! 👍👍👍"
"Дядько Саша вам відмінно йде такий стиль))"
"Пабло ЕскаРевва на стилі! 😹👍"
"На Пабло Ескобара схожий))"
"Прикид те що треба, а вуса..... 😂"
"Не до ваших дурних жартів .....👎 👎 👎 👎 Беріть приклад з Максима Галкіна !!!"
Раніше ми повідомляли, Пирожков похвалився в мережі старшою донькою Алісою. 12-річна дівчинка постала на фото в червоному костюмі і синьому жакеті. Її сфотографували крупним планом. Акуратна зачіска у вигляді "шовкової" хвилі виглядала чудово. Аліса щасливо посміхалася на камеру.
У пості батько розповів, що та взяла участь в озвучуванні мультика.