Громадський діяч Андрій Пальчевський описав ситуацію на Лісовому масиві в Києві

Як передає Politeka.net, у відеозверненні на Фейсбук він розповів, що переїхав на Лісовий масив, щоб ознайомитися з проблемами цього району.

"Не можна керувати містом, керуючи центром міста. Не можна бути мером центру міста, потрібно обов'язково їздити по цих маленьких спальних районах. До речі, про район. Сам район, його планування радянське було не таким поганим: широкі вулиці, залишки лісу і т.д. але будинки, які стоять тут, звичайно, викликають огиду і співчуття до жителів. Давно пора перебудувати якусь гуманну поверховість, тим більше, що тут так багато літніх людей і ветеранів Чорнобиля. Мер повинен бути мером всього міста, а не центру міста!" ,- заявив Пальчевський.

Раніше ми писали, що Андрій Пальчевський висловився про використання бюджету Києва. За його словами, у розпорядженні чиновників є 2 мільярди, за які багато чого можна побудувати і реалізувати. Замість цього, чиновники звітують про те, що побілили бордюри.

"Можна будувати фабрики і заводи, будувати лікарні. Там можна побудувати не один міст скляний, який обговорюється як найбільше досягнення, а кілька мостів. А що діється зараз?" ,- заявив громадський діяч.

Нагадаємо, що Пальчевський різко вказав на головну проблему України, запропонувавши рішення: "Народ втомився від...".

Також Politeka писала, що Зеленського чекає імпічмент, Пальчевський попередив президента: "його повільно топлять".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський висловився про закриття російськомовних шкіл у Києві: "там такі ж патріоти".