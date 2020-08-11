Прийомна дочка Потапа Наталія Горова вирішила порадувати шанувальників, показавшись в пікантному вбранні

Про те повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"13 днів планки 😁 хто зі мною?🤔 чому 13? Щоб точно витримати 😁 я поставила собі завдання - жоден день не пропускати планку - так і живемо 🤔 відзначайте мене в сторіс з відео, хто робить планку, а я буду вас репостити 🙏 🏻 давайте мотивувати один одного», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Горова позує в тісному топі й спортивних шортах, демонструючи підтягнуту фігуру. Це привело в захват її шанувальників.

«Стою в планці останні роки два і горя не знаю», «ви прекрасна😍 мотивуєте, спасибі», «який прес», «я вже робила і вчора, і сьогодні планочку🔥. Плюс вакуум ще», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що прийомна дочка українського продюсера Потапа Наталія Горова похвалилася розкішними вигинами в тісному купальнику

"Наприклад, рік тому я була такою пампушкою і насолоджувалася цим», — йдеться в повідомленні.

На опублікованій фотографії Горова позує в крихітному купальнику, демонструючи апетитні вигини у всій красі. При цьому знаменитість елегантно задерла руку, що додало знімку ще більшу красу.

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