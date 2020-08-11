На думку деяких фахівців, льодовий покрив на території Арктики може повністю розтанути протягом найближчих 15 років.

Британські вчені поділилися прогнозом щодо долі арктичних льодовиків. Результати останніх досліджень на цю тему вже з'явилися на сторінках видання Nature Climate Change, пише портал Science Daily.

Так, в Британській антарктичній службі попередили, що повне зникнення льодовиків може статися набагато раніше, ніж багато хто припускав. Ґрунтуючись на поточному стані льодового покриву, британським вченим вдалося змоделювати ситуацію в Арктиці на 2035 рік.

«Ми знаємо, що Арктика сильно змінюється під дією глобального потепління ... Перспектива того, що вже до 2035 року Арктика може залишитися без льодового покриву, повинна змусити людство активніше боротися з глобальним потеплінням», - зазначає палеокліматології Луїза Сайм.

Вчені вважають, що однією з основних причин такого стрімкого танення льоду в Арктиці є озера і ставки, що утворилися на території Північного полюса. У свою чергу, дані водойми сформувалися під впливом весняних сонячних променів.

Варто відзначити, що деякі льодовики вже зникли з лиця землі. Про це свідчать знімки, зроблені в Національному управлінні з аеронавтики і дослідженню космічного простору США.

На думку багатьох дослідників, глобальне потепління знаходиться в прямій залежності від діяльності людства. Відходи від промислового виробництва і нераціонального використання ресурсів призводить до знищення озонового шару, який захищає Землю від згубного впливу ультрафіолету.

Голова Державної екологічної інспекції України Андрій Мальований зазначив, що за останній час рівень споживання природних ресурсів в країні перевищив допустиму норму. Таким чином, українці сприяють утворенню «екологічного боргу».

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