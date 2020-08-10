В Україні стартував другий етап медичної реформи, а, отже, тепер громадянам в лікарнях не повинні видавати списки необхідних ліків і не повинно бути ніяких "благодійних внесків"

Національна служба здоров'я України уклала контракти з 1084 установами на надання медичної допомоги пацієнтам у стаціонарних умовах, тобто лікування має надаватися безкоштовно. В даний час з 17 послуг, за які нібито не повинні вимагати грошей, НСЗУ оплачує лікарням лише витрати на пологи, неонатальну допомогу, лікування інсульту та інфаркту, а також за ургентні операції.

Правда, і з цим виникли суттєві проблеми, пишуть Вести.

Медики запевняють, що не всіх пацієнтів можуть пролікувати безкоштовно, так як запланованих на пацієнтів грошей просто не вистачає. Когось поставлять на ноги в покладену суму, іншому потрібно на порядок більше ліків.

"Тарифи НСЗУ прораховані без вартості витратних матеріалів. А ці витратні матеріали десь треба взяти. І де їх брати, якщо НСЗУ грошей на них не виділила?! Як вилікувати інфаркт на 16 тис. грн, якщо зараз на це реально йде 55-60 тис. грн?! Так що пацієнти змушені як і раніше оплачувати вартість витратних матеріалів, і від цього нікуди не дітися", — зазначає лікар Анжела Порік.

Підтверджує цю ж ситуацію і генеральний директор Чернівецької лікарні швидкої допомоги Олександр Глушко. За його словами, 16 тисяч гривень на лікування пацієнтів з інсультом реально не вистачає. Глушко сподівається, що найближчим часом на таких хворих виділятимуть по 30 тис.грн, і, мовляв, тоді ця сума покриє всі витрати.

Раніше ми повідомляли, голова Кабміну Денис Шмигаль заявив про намір уряду внести коригування в медреформу.

Зокрема, планується спиратися на німецьку систему.

Ангела Меркель заявила, що Німеччина готова підтримати Україну в розвитку медичної сфери. До того ж, канцлер вже вибрала спеціального радника, який консультуватиме українців з усіх питань.

Українці скептично поставилися до планів Кабміну. Користувачі мережі очікують, що після нововведень стане тільки гірше, адже в Німеччині розвинена саме приватна медицина, де за медпослуги потрібно платити чималі гроші: "з вас 12 тис грн"; "нехай краще орієнтується на німецьку систему оплати"; "щоб була німецька медицина, потрібно вкласти великі гроші протягом десятиліть"; "корупція нічого не дасть зробити. Ніякого толку від твоїх вкладень, якщо їх вкрадуть"; "чи багато українців залишиться в живих після вашої реформи?"

Нагадавши, коли в Україні відкриють садочки і запустять метро, Заява МОЗ: "іншого виходу немає".

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