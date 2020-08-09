Українці мають право на додатковий відпочинок за роботу в шкідливих умовах

Як передає Politeka.net, про це повідомила головний державний інспектор Управління Держпраці в Кіровоградській області Наталія Пащенко, її слова передає прес-служба відомство.

За її словами, громадянам українці покладається більше відпочивати від роботи з комп'ютерами та іншими електронно-обчислювальними машинами. Чиновниця назвала умови, при яких співробітники можуть зажадати додатковий час для відновлення сил.

"Працівники, незалежно від найменування посад і професій, які працюють на електронно-обчислювальних і обчислювальних машинах (у тому числі на персональному комп'ютері) і для яких тривалість щорічної відпустки не визначена іншими нормативно-правовими актами, мають право на додаткову відпустку за особливий характер праці", - повідомляє прес-служба.

Через шкідливі умови українці можуть розраховувати на додаткову відпустку строком до чотирьох календарних днів. Зазначається, що конкретний час визначає колективний або трудовий договір. На термін також впливає, як довго працівник працює за комп'ютером (або іншою шкідливою машиною).

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