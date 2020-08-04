Відома модель Ірина Шейк підкорила зовнішністю в яскравому образі

Зірка бере участь у різних фотосесіях для різних брендів, пише Politeka.net. Цього разу красуня разом зі своєю колегою Джоан Смоллс рекламували парфуми одного з відомих брендів "Victoria’s Secret".

Відповідні кадри з'явилися на сторінці Ірини в Instagram. На фото модель з'явилася в одязі, схожому на рожеву шубу. Знаменитість спустила наряд з плеча, засвітивши свою "шовкову" шкіру. При цьому красуня посміхалася і навіть заплющила очі.

На відео ж Ірина Шейк разом зі своєю колегою веселилися в різних вбраннях. На одному з кадрів Джоан постала в нижній білизні, а Ірина - в рожевому міні-платті, яке було їй по фігурі.

Дівчата посміхалися і виглядали в кадрі дуже невимушено. Моделі рухалися під музику, чим приваблювали ще більшу увагу.

В пості зірка розповіла, що дуже рада стати частиною рекламної компанії даного аромату, а також розповіла, що прийняла виклик #BombshellBecause, а також назвала жінок, які є "бомбами".

За 40 хвилин пост зібрав майже 100 тисяч лайків та багато коментарів.

"Це злочин бути настільки бомбезними", "Неймовірна краса!", "ШИКАРНА ЖІНКА!!!!!!!", "Смачненька моя!❤️лю..!❤️", "Офігенна Ірі😍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Шейк з'явилася в чорній білизні, яка ідеально сіла на її невеликих грудях.

Принади сховалися за тканиною, при цьому не показавши нічого зайвого. Однак фото привернуло увагу заднім фоном, адже там було дзеркало, на якому можна помітити найпікантніші місця моделі.

Нагадаємо, що Ірина Шейк знайшла несподівану заміну Куперу, фото з красенем облетіли мережу: "Виявився відомим...".

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