Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася спекотними кадрами зі свого відпочинку на морі
Як пише Politeka.net, вона опублікувала відео на своїй сторінці у соцмережі "Instagram" (щоб подивитися ролик, скрольте до кінця).
Леся Нікітюк насолоджується відпусткою у Туреччині. На опублікованих кадрах вона позує на пірсі в чорному купальнику з тоненькими бретельками і сонцезахисних окулярах. Красуня поправляє злегка розпатлане вітром волосся і спокусливо крутить п'ятою точкою. На задньому плані видно море, яке піниться хвилями, і безхмарне небо.
"Ну, нарешті-то Моррррре 🔥🔥🔥🔥 Привіт Туреччина і пахлава😍", - підписала відео Никитюк.
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Користувачі соціальної мережі оцінили річний наряд Лесі і розділили з нею позитивні емоції в коментарях:
"Як-то швидко з Києва до Туреччини 😉 І щось корали не турецькі )))"; "Леся, нічого, що це Єгипет?))) ❤️"; "Надзвичайно красива дівчина!"; "Рукою карантин прикрили? 😅 Гарного відпочинку 😍😍😍"; "Алілуя!!!! 🔥😍🔥 Нарешті то якісь руху ❤️❤️ з переміщенням в інші царства держави 🤦🏼♀️😂"; "Класна попа"; "Красуня ти наша україночка ❤️ а фігурка яка мм😍😊".
Нагадаємо, Никитюк у вбранні нічний жриці і похмурого ніндзя висміяли в мережі: "Сміттєвого пакету не вистачає".
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