Солістка групи «Неангели» Вікторія Смеюха похвалилася розкішною фігурою в крихітному купальнику під час відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«А як ви любите 💙 СТРИБАТИ, бомбочкою 💣 або щупаком 🎣 !?🤔😂 Спонтанні рішення завжди дивовижні🧏🏻‍♀️! Ось і ми зараз вирішили все за секунди 😄⏰↘️. Може коротке відео 🎥 зробити прямо з моря 🤳🌊 ? Чому б і немає», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Смеюха позує в крихітному купальнику, який максимально підкреслює її розкішні принади. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Кінець відео прям вогонь», «Тепер всі чекають відео де вихід з моря», «Блиииин ось це 🔥 .ща б пірнути до тебе», «так, вийшло бомбочкою», «розкішна фігура!», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що солістка групи "Неангели" Вікторія Смеюха продовжує насолоджуватись відпочинком у Хорватії. Красуня поділилася черговою порцією гарячих фото на тлі Адріатичного моря.

На знімках дівчина позує в сдільному стильному купальнику, який підкреслює ідеальні форми артистки.

Нагадаємо, солістка групи «Неангели» показала свої ідеальні форми.

Як повідомляла Politeka, Вікторія Смеюха показала фігуру в купальнику.

Також Politeka писала, солістка групи "Неангели" Вікторія з'явилася в дуже відвертому образі.