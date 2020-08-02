Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася вигинами під час нового тренування

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Фрагмент репетиції вихідного дня.🩰💃 Діагональ обертань трохи не помістився в кадр.😂 Але у відображенні в дзеркалі її можна розгледіти», — йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Волочкова демонструє вміння під музику в облягаючому костюмі. В руках у балерини красується віяло.

Уточнимо, що шанувальники Волочкової не могли що-небудь сказати, оскільки вона закрила можливість коментувати свої пости з-за надмірного хейту.

До цього повідомлялося, що балерина Анастасія Волочкова показала себе у невдалому мереживній білому платті

Так, в цей раз балерина продемонструвала засмаглим тілом в короткій білій сукні, в черговий раз здивувавши вибором наряду. Не секрет, що Анастасію вічно критикують і висміюють за її вбрання, що підкреслюють і без того більше плечі знаменитості та її вузькі стегна.

Саму Волочкову це не бентежить, вона продовжує носити те, що хоче і навіть ігнорує поради стиліста. На новому фото, представленому в соціальній мережі Instagram, зірка позувала в білому вбранні з мережив.

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