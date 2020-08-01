Суддя проєкту «Топ-модель по-українськи» Соня Плакидюк похвалилася ігрищами з колегою Аллою Костромічовою

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«В цьому сезоні ми дозволяємо відкривати рот (і не тільки)», — коротко говориться в повідомленні.

На опублікованих кадрах Плакидюк позує поруч з колегою по проєкту Аллою Костромічовою, яка хвалилася в кадрі ідеальними ногами. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників. Серед них була й українська співачка Даша Астаф'єва, яка написала «Красуні мої».

«Просто кекс», «вау, красоточки», «шикардосики», «Ох вже ці ніжки», «гаряче», «ваші образи завжди щось нереальне», «В Алли ноги супер, і ви Соня бомба», «Охххх... аж жарко стало 😅», — пишуть користувачі.

До цього ми розповідали, що українська фотограф Соня Плакидюк, яка є суддею проєкту «Топ-модель по-українськи», блиснула красою в пікантній сукні.

«Виступаю за альтернативним диснеївським принцесам🎬🐇 Вам яку?» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Плакидюк позує в сукні з глибоким вирізом, демонструючи апетитні форми без білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

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