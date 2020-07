View this post on Instagram

Діз'астер, банік Діз'астер, дроп в скат і дроп зі скату... Вивчаю нові терміни - і нове захоплення сина. Точніше, захоплення вже не нове) Але тільки відпустка дала можливість поїздити з ним у спеціальний скейтпарк. І побачити зблизька - якою крутою штукою може бути трюковий самокат) Що таке в ньому дека, стакан, гріпси і пега - я вже знаю. Тепер приглядаюсь до тонкощів виконання трюків. І треба бачити: який щасливий Артем, що мама зацікавилась його улюбленим заняттям! Хоча на фото намагається зберегти максимально незалежний вигляд🙂 @street_boy0009 - ти мій герой!❤ #нашелітовдома#пригодиТьоми