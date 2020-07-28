Знаменита українська телеведуча Алла Мазур поділилася, як проводить відпустку разом з сином

Вона опублікувала кадри і подробиці особистого життя на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

Як пише Алла Мазур, вона використала відпустку, щоб провести час з сином і познайомитися з його екстремальних хобі. На фото вона позує поруч з Артемом, який тримає в руках кермо самоката. На юнакові надітий шолом і захисна екіпіровка. Сама Алла Мазур вбралася в джинси та білу футболку, а довершили образ великі сонцезахисні окуляри.

"Вивчаю нові терміни - і нове захоплення сина. Точніше, захоплення вже не нове) Але тільки відпустка дала можливість поїздити з ним у спеціальний скейтпарк. І побачити зблизька - якою крутою штукою може бути трюковий самокат", - повідомила ведуча в описі. - "І треба бачити: який щасливий Артем, що мама зацікавилась його улюбленим заняттям! Хоча на фото намагається зберегти максимально незалежний вигляд".

Крім того, вона опублікувала відео, на якому Артем виконав один із трюків в скейтпарку. Користувачі соціальної мережі оцінили досягнення хлопчика і підтримку його мами в коментарях:

"Ось саме такі моменти і є найціннішими і кращими в нашому житті. Розділяти захоплення своєї дитини, розуміти і бути її другом дуже класно !!! Ви такі молодці !!!)))"; "У тебе міцні нерви 😍 Тема молодець"; "Які ви класні"; "Аллочка, ти - супер"; "Безцінні емоції і моменти".

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