Лера Кудрявцева різко відповіла ЗМІ на звинувачення в алкоголізмі

Лера Кудрявцева в шоці від того, яку думку мають про неї російське ЗМІ - зокрема, вважають алкоголічкою. Телеведучу це обурило, і вона вирішила відповісти на подібні чутки у себе в Instagram, пише Politeka.net

Чого тільки не приписують ЗМІ Лері Кудрявцевої: і незліченну кількість молодих коханців, і «куплені» місця на телебаченні, а тепер ось - алкоголізм. Телеведуча цього не змогла стерпіти і різко відповіла на дані звинувачення і «списки». Крім того, вона зазначила і Ларису Гузєєву, яка в цьому «рейтингу» отримала «почесне» друге місце.

«Ларіс, ти друга Якщо врахувати, що я не п'ю вже більше 20 років, зовсім нічого (навіть шампанське на Новий Рік), то так - алкоголічка як грится власною персоною. І ще на першому місці !!! Гугл еб ... всь зовсім? Іноді між іншим хочеться напитися і мордою в салат. Але ні»- написала Лера Кудрявцева в соцмережах.

І якщо звинувачення Лариси Гузеевой ще можна приплести до її минулого (хоча зараз телеведуча веде здоровий спосіб життя), то ось Лера Кудрявцева - один із зразків тверезості російського телебачення.

Підтримати обурену телеведучу вирішили її шанувальники, а також колеги по цеху. Наприклад, Гарік Харламов відреагував з властивим йому почуттям гумору.

Леру і Ларису підтримав Гарік Харламов, який, по всій видимості, теж втомився від постійних пліток про себе. «Не переживай Лер, за їхньою версією ми розлучаємося, тому що я алкоголік. Зустрінемося в витверезнику! » - пожартував шоумен, який переживає розставання з актрисою Христиною Асмус.

В армію захисників Кудрявцевої підтяглася і Ксенія Собчак, яка зазначила:

«Лер, хороший бухати і викладати свої високі рейтинги!» - посміялася телеведуча.

Крім того, відреагували на звинувачення і шанувальники телеведучої:

«Лера, не звертайте уваги на чутки! Ви для нас найчарівніша дівчина! »;

«Цей як треба пити, щоб залишатися такою красивою ?! Лера, ми з вами! »;

«Лера, та не читайте ви всякі плітки, ви для нас - найкраща!» - підкреслили шанувальники зіркової блондинки.

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