Популярна українська фотограф Соня Плакидюк, яка є суддею проєкту «Топмодель по-українськи», блиснула красою в пікантній сукні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Виступаю за альтернативним диснеївським принцесам🎬🐇 Вам яку?» — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Плакидюк позує в сукні з глибоким вирізом, демонструючи апетитні форми без білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
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«Дуже красива», «Соня, це просто дуже красиво», «Боже, яка ж ви богиня», «Загорніть мені цю з собою на зйомки», «Ну це розрив сердечка ♥️», «Про боги! Це ж нереальна краса», — пишуть вони.
До цього ми розповідали, що фешн-фотограф і зірка шоу "Топмодель по-українськи" Соня Плакидюк з'явилася у відвертому образі.
Красуня не перестає балувати своїх відданих шанувальників. Так, зірка опублікувала гарячий знімок в сукні з відвертим декольте, а точніше з корсетом.
Наряд відкривав види на пишні груди, закриваючи від очей найінтимніше.
Зверху Соня наділу блакитну "накидку" з довгими рукавами.
Спідничка на резинці підкреслила струнку талію красуні.
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