Популярна українська фотограф Соня Плакидюк, яка є суддею проєкту «Топмодель по-українськи», блиснула красою в пікантній сукні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Виступаю за альтернативним диснеївським принцесам🎬🐇 Вам яку?» — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Плакидюк позує в сукні з глибоким вирізом, демонструючи апетитні форми без білизни. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Дуже красива», «Соня, це просто дуже красиво», «Боже, яка ж ви богиня», «Загорніть мені цю з собою на зйомки», «Ну це розрив сердечка ♥️», «Про боги! Це ж нереальна краса», — пишуть вони.

До цього ми розповідали, що фешн-фотограф і зірка шоу "Топмодель по-українськи" Соня Плакидюк з'явилася у відвертому образі.

Красуня не перестає балувати своїх відданих шанувальників. Так, зірка опублікувала гарячий знімок в сукні з відвертим декольте, а точніше з корсетом.

Наряд відкривав види на пишні груди, закриваючи від очей найінтимніше.

Зверху Соня наділу блакитну "накидку" з довгими рукавами.

Спідничка на резинці підкреслила струнку талію красуні.

Нагадаємо, суддя «Топмодель по-українськи» спустила спідницю і показала розкішні форми: «Завжди мріяла…»

Як повідомляла Politeka, зірка «Супермодель по-українськи» після анорексії вразила новою зовнішністю.

Також Politeka писала, що зірка «Топмодель по-українськи» показала шикарні форми в одній сітці.