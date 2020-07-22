Пенсійна реформа включає взаємодоповнення двох систем: солідарної і накопичувальної. Тільки в цьому випадку українці зможуть, на думку влади, отримувати гідні пенсії

Міністр соцполітики Марина Лазебна пояснила важливі деталі, передає "Фокус".

За словами топ-чиновниці, нинішня солідарна система не в змозі забезпечити українців гідним рівенем життя після виходу на заслужений відпочинок. Саме тому важливо, щоб запрацювала накопичувальна система.

Верховна Рада має розглянути відповідний проект закону, поданий у кінці 2019 року, згідно з яким накопичувальна пенсія повинна бути введена з 2021 року.

Лазебна назвала конкретні строки та цифри.

"Якщо позиція міністерства знайде підтримку, то в 2021 році виділимо півроку на підготовку, а з 1 липня 2021-го запустимо другий рівень системи", - уточнила керівник профільного відомства.

Зараз обговорюється варіант, при якому за рахунок зменшення податку на доходи фізосіб в накопичувальну систему будуть відраховуватися 2% самим працівником, і ще 2% за рахунок ЄСВ буде відраховувати роботодавець.

За підрахунками Лазебної, обидві системи дозволять людям отримувати пенсії на рівні не нижче 40% від офіційної заробітної плати. Без реформи - тільки 18% від зарплати. Тобто середня пенсія може зрости більш ніж у два рази.

Нагадаємо, що 1 липня в Україні була проведена індексація пенсій у зв'язку із підвищенням прожиткового мінімуму. Наступне підвищення заплановано на 1 грудня 2020 року.

Раніше ми писали, що пенсіонерам можуть скорочувати виплати, якщо вони працевлаштовуються. Про це вони в обов'язковому порядку повинні повідомляти в Пенсійний фонд. Крім цього, пенсії можуть неправильно призначати через помилки, допущені українцями при оформленні паперів.

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