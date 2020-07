View this post on Instagram

Поддерживать тело и мышцы в форме крайне необходимо. Даже из уважения к себе. После занятия и репетиции в балетном зале я обычно догоночку делаю фитнесом. Тренажеры я использую по-своему😂🩰💃 Но важен результат. А растяжку, выработанную многолетним ежедневным трудом с детства, я поддерживаю ежедневно. Используя для этого любые возможности😉