44-річна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала черговою порцією божевільних шпагатів

Як передає Рoliteka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала коронний шпагат у черговому не зовсім відповідному місці (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, Анастасія в світло-блакитний майці і червоних облягаючих спортивних штанях показала, як займається в тренажерному залі. Варто відзначити, на одному з "агрегатів" кожен раз, коли зірка нахилялася, її груди намагалася вистрибнути - однак, Анастасію, мабуть, настільки делікатна ситуація зовсім не напружувала.

Балерина переходила від тренажера до тренажера і на кожному з них демонструвала розтяжку. У якийсь момент Волочкова небезпечно залізла наверх, ризикуючи з тріском впасти, але все ж їй вдалося сісти на шпагат.

"Підтримувати тіло і м'язи у формі вкрай необхідно. Навіть з поваги до себе. Після заняття та репетиції у балетному залі я зазвичай догоночку роблю фітнесом. Тренажери я використовую по-своєму😂🩰💃 Але важливий результат. А розтяжку, вироблену багаторічною щоденною працею з дитинства, я підтримую щодня. Використовуючи для цього будь-які можливості😉", - розговорилася в підписі зірка.

На жаль, залишити коментарі користувачі не змогли, так як Волочкова відключила таку можливість.

Раніше ми повідомляли, балерина розповіла про стосунки зі своєю 14-річною дочкою Аріадною.

«Нам з Арішою завжди позитивно.😊 Вона стала такою дорослою і самостійною! Наші відносини завжди побудовані на любові, довірі, взаєморозумінні, умінні зберігати секрети.😊 Бувають у нас і розбіжності у поглядах, звичайно.🐣 Але це абсолютно нормально для кожної сім'ї. Найчастіше, у суперечці народжується істина. Але у нас з Аріадною завжди перемагає любов мами і доньки.🌺👍 Волочкових», - поділилася Анастасія в Instagram.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.

А ще Politeka писала, безсоромна Волочкова задерла балетну пачку і засвітила пікантні місця.

Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях.