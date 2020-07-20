44-річна російська балерина Анастасія Волочкова здивувала черговою порцією божевільних шпагатів
Як передає Рoliteka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала коронний шпагат у черговому не зовсім відповідному місці (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Анастасія в світло-блакитний майці і червоних облягаючих спортивних штанях показала, як займається в тренажерному залі. Варто відзначити, на одному з "агрегатів" кожен раз, коли зірка нахилялася, її груди намагалася вистрибнути - однак, Анастасію, мабуть, настільки делікатна ситуація зовсім не напружувала.
Балерина переходила від тренажера до тренажера і на кожному з них демонструвала розтяжку. У якийсь момент Волочкова небезпечно залізла наверх, ризикуючи з тріском впасти, але все ж їй вдалося сісти на шпагат.
Щаслива Кравець з "Квартал 95" показала підрослих двійнят: "Так схожі на..."
У гривні є шанс, українців попередили про долар по 10: "Курс повинен бути..."
Пенсіонерів чекають нові виплати, з'явилося термінова заява Пенсійного фонду: коли чекати гроші
"Можна отримати фінансову допомогу": кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну
"Підтримувати тіло і м'язи у формі вкрай необхідно. Навіть з поваги до себе. Після заняття та репетиції у балетному залі я зазвичай догоночку роблю фітнесом. Тренажери я використовую по-своєму😂🩰💃 Але важливий результат. А розтяжку, вироблену багаторічною щоденною працею з дитинства, я підтримую щодня. Використовуючи для цього будь-які можливості😉", - розговорилася в підписі зірка.
На жаль, залишити коментарі користувачі не змогли, так як Волочкова відключила таку можливість.
Раніше ми повідомляли, балерина розповіла про стосунки зі своєю 14-річною дочкою Аріадною.
«Нам з Арішою завжди позитивно.😊 Вона стала такою дорослою і самостійною! Наші відносини завжди побудовані на любові, довірі, взаєморозумінні, умінні зберігати секрети.😊 Бувають у нас і розбіжності у поглядах, звичайно.🐣 Але це абсолютно нормально для кожної сім'ї. Найчастіше, у суперечці народжується істина. Але у нас з Аріадною завжди перемагає любов мами і доньки.🌺👍 Волочкових», - поділилася Анастасія в Instagram.
Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків.
А ще Politeka писала, безсоромна Волочкова задерла балетну пачку і засвітила пікантні місця.
Також Politeka повідомляла, Волочкова блиснула исхудавшими ногами у вовняних чоботях.