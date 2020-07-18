Є також гроші, які ніколи не підробляють

В НБУ намагаються боротися з фальшивомонетниками, вводячи в обіг нові банкноти і монети, але зловмисники все одно підробляють гроші

Як пояснюють фахівці експертної платформи НБУ, фальшивомонетники, як правило, прагнуть підробляти банкноти високих номіналів. Крім цього, вони віддають перевагу світовим валютам (долар, євро), а не локальним, таким як гривня, передає «Сьогодні».

Тим не менш, фальшиві гроші в Україні все ж є. У 2019 році на 1 млн справжніх банкнот приходилося 2,9 підробки. Для порівняння, на 1 млн банкнот євро в 2014-2015 роках припадало 50 підробок. За останні кілька років в НБУ не фіксують збільшення кількості підробок в Україні.

Експерти наголошують, що монети і купюри низького номіналу зловмисники не підробляють. А багато купюр великого номіналу мають хороший захист. Як пояснили в НБУ, найбільш захищеними є купюри номіналом 100 гривень 2014 року, 200 гривень 2019 року, 500 гривень 2015 року і новенька купюра номіналом у 1000 гривень. Всі ці купюри мають понад 20 елементів захисту, тому їх надзвичайно складно підробити. При цьому, експерти підтвердили, що в Україні найчастіше підробляють 500-гривневу купюру – 64% від усіх підробок.

У НБУ розповіли, як швидко фальшивомонетники починають підробляти нові гроші.

«Досвід провідних країн світу свідчить: перші підробки банкноти нового зразка з'являються в обігу приблизно через 3-4 місяці після її введення в обіг», - відзначають експерти.

Нагадаємо, що фальшиві гроші заполонили Україну, в магазинах паніка: як не потрапити в пастку.

Як повідомляла Politeka, в Україні багато підроблених купюр номіналом 200 гривень: як розпізнати підробку.

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