В НБУ намагаються боротися з фальшивомонетниками, вводячи в обіг нові банкноти і монети, але зловмисники все одно підробляють гроші
Як пояснюють фахівці експертної платформи НБУ, фальшивомонетники, як правило, прагнуть підробляти банкноти високих номіналів. Крім цього, вони віддають перевагу світовим валютам (долар, євро), а не локальним, таким як гривня, передає «Сьогодні».
Тим не менш, фальшиві гроші в Україні все ж є. У 2019 році на 1 млн справжніх банкнот приходилося 2,9 підробки. Для порівняння, на 1 млн банкнот євро в 2014-2015 роках припадало 50 підробок. За останні кілька років в НБУ не фіксують збільшення кількості підробок в Україні.
Експерти наголошують, що монети і купюри низького номіналу зловмисники не підробляють. А багато купюр великого номіналу мають хороший захист. Як пояснили в НБУ, найбільш захищеними є купюри номіналом 100 гривень 2014 року, 200 гривень 2019 року, 500 гривень 2015 року і новенька купюра номіналом у 1000 гривень. Всі ці купюри мають понад 20 елементів захисту, тому їх надзвичайно складно підробити. При цьому, експерти підтвердили, що в Україні найчастіше підробляють 500-гривневу купюру – 64% від усіх підробок.
Красуня-дружина Монатіка блиснула розкішним тілом без одягу, оцінила навіть Брежнєва: «Райська насолода»
Курс валют різко зміниться, Нацбанк готується до крайніх заходів: "Таке вже було за Януковича"
Екс-солістка "Серебро" блиснула пружними сідницями у рваних шортиках: "Горіхи можна колоти"
Скандальна Волочкова зняла штани і похвалилася своїм перчиком: «Мені прилетів сюрприз»
У НБУ розповіли, як швидко фальшивомонетники починають підробляти нові гроші.
«Досвід провідних країн світу свідчить: перші підробки банкноти нового зразка з'являються в обігу приблизно через 3-4 місяці після її введення в обіг», - відзначають експерти.
Нагадаємо, що фальшиві гроші заполонили Україну, в магазинах паніка: як не потрапити в пастку.
Як повідомляла Politeka, в Україні багато підроблених купюр номіналом 200 гривень: як розпізнати підробку.
Також Politeka писала, що фальшиві гривні можна розпізнати.