Зірки рідко з'являються на публіці або просто на фото без макіяжу

Гріх не згадати, а заодно і не показати, нечасті моменти, де красуні постали без косметики, пише Politeka.net.

Українська співачка Тіна Кароль зовсім недавно похвалилася натуральною красою. Артистка записала сторіз в Instagram, і викликала фурор в мережі.

Російська співачка, колишня солістка групи "Срібло, Оля Серябкіна, дуже красива і без макіяжу. Часом здається, що косметика додає зірці кілька років.

Колишня "віагринка" Аня Седокова спокушає чоловіків своєю неймовірною привабливістю. Зірка крім яскравих образів може показати себе справжню. Кадри викликали неоднозначну реакцію в мережі.

Співачка Наташа Корольова вирішила показати себе при накладенні гриму. Зірка ніколи не соромилася демонструвати себе без косметики, хоча деякі відзначають, що вона відразу виглядає старше.

Здається співачка Анна Семенович без макіяжу перетворюється в зовсім іншу людину. Насправді вона нічим не відрізняється від середньостатистичної російської жінки, яка не користується дорогою косметикою.

Нагадаємо, Тіна Кароль отримала орден княгині Ольги III ступеня. Для важливого заходу Кароль одягла чорне довге плаття і піджак.

Співачка посміхалася, демонструючи в камеру нагороду. Загалом, красуня виглядала щасливо.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна наділа тонкий коричневий купальник, який ідеально сів на її грудях. Крізь купальний наряд пробивалися ознаки інтимного, але зірку це ніяк не бентежило.

Вона сиділа у воді на дерев'яному пірсі в сміливій позі, блиснувши стрункими ніжками.

Нагадаємо, экс-солістка "Срібло" блиснула вигинами в пікантних позах: "Просто бомба!"

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