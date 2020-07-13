Молода наречена раптово померла на власному весіллі через трагічний збіг обставин

Загадкова смерть 25-річної дівчини прямо під час урочистостей днями сполохала Росію. Як повідомляли місцеві ЗМІ, трагедія сталася в Москві, де під час весілля в одному з ресторанів несподівано померла наречена.

Під час свята дівчина відчула себе погано. Присутні викликали швидку, однак врятувати наречену так і не вдалося. Спочатку причина смерті нареченої була невідома, однак пізніше медики встановили, що нею став анафілактичний шок.

Як з'ясувалося, викликати настільки сильну алергічну реакцію могли цукерки з горіхами, які наречена могла з'їсти на весіллі. При цьому невідомо, як саме солодощі потрапили на святковий стіл і чому дівчина їх їла. Передбачається, що організатори урочистості були в курсі того, що наречена страждає від алергії, адже меню складалося дуже ретельно і там було зазначено, що дівчині не можна вживати в їжу.

Раніше ми писали про трагедію на українському весіллі. Так, в селищі Путила Чернівецької області в барі жителі святкували весілля. Однак свято затьмарило різке погіршення здоров'я у гостей. В цілому кишкову інфекцію підхопили 129 осіб, з них 36 дітей.

Так, за результатами обстеження у 20-ти хворих фахівці виділили Salmonella enteritidis.

зокрема небезпечну бактерію знайшли в таких стравах, якими пригощали на святі: форель в сметані, холодець, смажена риба в клярі, ковбаса копчена, пиріг з м'ясом і ін

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