View this post on Instagram

Мне всё чаще хочется наряжаться. Просто так, для себя, и для своего сына, конечно! Платье от @D_angelann_moscow мне кажется соответствует образу Принцессы для правильного развития мальчиков. Или вы думаете им всё равно? #блёданс #семенсемин #лето #сочи #красота #санаторий #санаторийСочи