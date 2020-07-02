Популярна російська актриса Евеліна Бльоданс покружляла в дуже цікавій сукні

Зірка опублікувала відео з відпочинку разом з сином Семеном, повідомляє Politeka.net. На кадрах акторка з'явилася в ніжному платті до підлоги (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Глибоке декольте наряду дозволило трохи розглянути груди артистки. Вона крутилася, хапаючи спідницю, а тим часом вітер розвіював її довге рівне волосся.

Варто відзначити, що починалося відео з того, як Евеліна йде за ручку зі своїм синочком. Хлопчик був одягнений в яскраву сорочку і жовті шорти.

Семен посміхався, а в момент, коли мама відпустила його руку, він йшов за нею.

"Мені все частіше хочеться вбиратися. Просто так, для себе, і для свого сина, звичайно! Сукня... мені здається відповідає образу Принцеси для правильного розвитку хлопчиків. Чи ви думаєте їм все одно?", - підписала кадри артистка.

За дві години пост зібрав близько 19 тисяч переглядів та багато коментарів:

"Божественно гарне плаття!!!🌺🌺🌺 просто німфа! 😍", "Знову діфкам щось впарюєш?", "Евеліно, може це і правильно. Хлопчикам треба бачити красу з дитинства. А мені не хочеться вбиратися ні для себе ,ні для сина((( 😢 не люблю себе від слова взагалі. Вчитися марно. Коли все всередині потухло і зав'яло((", "Евеліно, не все одно! Наряжайтеся! Радуйте синочка! Плаття дуже красиве і ніжне .😍", "Скільки у Вас світла і любові❤️❤️❤️❤️❤️", "Евеліно, звичайно їм не все одно! Думаю, що діткам з ментальними порушеннями тим більше. У таких діток особливе почуття розуміння прекрасного. У мого сина аутизм, і я завжди намагаюся виглядати красиво, жіночно, стильно".

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