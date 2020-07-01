Популярна виконавиця Анна Седокова похвалилася природною красою і підкорила всіх

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Догляд за шкірою не буває універсальним, згодні? Сьогодні шкіра потребує зволоження, завтра потрібно якнайшвидше прибрати висипання або зменшити пори. Тканинні маски для обличчя … для будь-якого капризу вашої шкіри. Для своєї шкіри я знайшла маски», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Седокова позує в одному халаті, демонструючи, як вона доглядає за шкірою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Люблю», «яка краса», «бомба навіть в одному халаті», «справжня жінка! Обожнюю», - пишуть вони.

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На фото Седокова показує себе в червоній сукні в підлогу, яке було з відкритими плечима. Завдяки цьому можна помітити, що Анна не одягала в цей раз білизна. Образ красуня доповнила білими кросівками, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Дівчина стояла на тлі берези і задумливо дивилася вгору.

Фанати майже за годину поставили 10 тисяч лайків і написали коментарі.

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