Популярна виконавиця Анна Седокова похвалилася природною красою і підкорила всіх

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Догляд за шкірою не буває універсальним, згодні? Сьогодні шкіра потребує зволоження, завтра потрібно якнайшвидше прибрати висипання або зменшити пори. Тканинні маски для обличчя … для будь-якого капризу вашої шкіри. Для своєї шкіри я знайшла маски», - йдеться в повідомленні.

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Уход за кожей не бывает универсальным, согласны? Сегодня коже требуется увлажнение, завтра нужно поскорее убрать высыпания или уменьшить поры. Тканевые маски для лица корейского бренда «Dr. Smart» для любого каприза вашей кожи. Для своей кожи я нашла маски в фикс прайс, по отличной цене . Выиграйте годовой запас тканевых масок Dr. Smart! Просто напиши в комментариях ЛЮБЛЮ и уже завтра мы выберем победителя 👇🏻❤️

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Уточнимо, що на опублікованих кадрах Седокова позує в одному халаті, демонструючи, як вона доглядає за шкірою. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Люблю», «яка краса», «бомба навіть в одному халаті», «справжня жінка! Обожнюю», - пишуть вони.

До цього ми писали, що відома українська співачка Анна Сєдокова показала незвичайний літній образ

На фото Седокова показує себе в червоній сукні в підлогу, яке було з відкритими плечима. Завдяки цьому можна помітити, що Анна не одягала в цей раз білизна. Образ красуня доповнила білими кросівками, а волосся вирішила зібрати в хвіст. Дівчина стояла на тлі берези і задумливо дивилася вгору.

Фанати майже за годину поставили 10 тисяч лайків і написали коментарі.

Нагадаємо, Анна Седокова зізналася, що використовує фотошоп

А ще Politekaa писала, що Седокова обтянулась червоним латексом і вразила всіх

Також Politeka повідомляла, що Седокова розревілася, але на допомогу прийшов захисник