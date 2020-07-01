Дружина гравця "Динамо" Франа Соля Аїда показала фанатам, як проводить літо в Києві

На фото красуня лежить в червоному купальнику на лежаку. Дівчину знімали з голови, завдяки чому можна оцінити пишний бюст Аїди, яка не соромилася його показати. Дружина Соля також похвалилася і засмаглим тілом, яке опинилося у дуже хорошій формі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили 600 лайків і написали кілька фото:

"Супер", "Чудово", "Ти в Києві?", "Я не знаю, чи подобається мені бікіні або твоє тіло", "Тут легко забути про футбол", "Для тебе".

Раніше ми повідомляли, що дружина відомого футболіста Олега Гусєва, який кілька років тому закінчив кар'єру, показала, чим радує чоловіка.

На фото красуня стоїть в білих штанях і коротенькому топі. Маша, так звуть дівчину, спокусливо вигнулася, а сховала руки в кишені джинсів, демонструючи підтягнуте тіло, яке вона змогла зберегти.

Повідомлялося, що дружина українського футболіста Миколи Морозюка з турецького "Ризеспора", екс-захисника київського "Динамо", Ірина, опублікувала новий відвертий знімок.

Ірина встала в пікантну позу, виставивши пружну п'яту точку. До того ж красуня засвітила свої великі татуювання на руках і стегні.

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