Нечего надеть ? Ты просто ещё не научился(лась) комбинировать вещи. Каждый день я открываю свою гардеробную и начинается челендж) как же сделать новый стильный лук из того, что есть 💪🏻🙌🏻 Пиджаки - спасут любой образ и очки тоже 🙌🏻 их может быть миллион, а может быть один базовый пиджак и это тоже супер. Я выбрала в этот раз пиджак от @kolosova_creative - красный это всегда красиво ❤️