Модель, артистка «Квартал 95» Лера Товстолес вразила красою в різних вбраннях

Зірка записала веселе відео, яким порадувала своїх фанатів, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Модель позувала в білому топі, довжина якого дозволила розглянути її пружний животик.

Зверху артистка наділа різні піджаки куртки й так далі, але недоторканими залишилися світлі джинси.

Також швидко змінювалися окуляри, які прикрили очі блондинки.

На одному з кадрів зірка пограла з краями піджака, додавши відео деякої пікантності.

"Нічого вдягти? Ти просто ще не навчився(лась) комбінувати речі. Кожен день я відкриваю свою гардеробну і починається челлендж) як же зробити новий стильний лук з того, що є 💪🏻🙌🏻 Піджаки - врятують будь-який образ і окуляри теж 🙌🏻 їх може бути мільйон, а може бути один базовий піджак і це теж супер", - написала Лера.

За 40 хвилин пост подивилися понад 500 осіб, а зібрав він два коментаря.

"😍 кайф", - написала одна з підписниць.

Нагадаємо, Лера Товстолес навела камеру на дзеркало і відобразила себе в купальнику. Рожеві трикутники тканини прикрили груди, а тонкі бретельки обплели найтоншу талію зірки.

Плавки з принтом з листя підкреслили пружні сідниці.

Раніше повідомлялося, що Лера Товтолес роздяглася і вирішила зробити фото крупним планом. На дівчині немає бюстгальтера, однак найцікавіше вона залишила за кадром.

Актриса млосно дивиться в камеру, надуває губки і всіляко хвалиться новим манікюром, про який згадала в описі.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.

А ще Politeka писала, гаряча красуня з "Квартал 95" блиснула схудлою фігурою в піжамі.

Також Politeka повідомляла, що гарячу блондинку з «Квартал 95» застукали в підсобці за непристойним заняттям.