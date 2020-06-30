Модель, артистка «Квартал 95» Лера Товстолес вразила красою в різних вбраннях
Зірка записала веселе відео, яким порадувала своїх фанатів, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Модель позувала в білому топі, довжина якого дозволила розглянути її пружний животик.
Зверху артистка наділа різні піджаки куртки й так далі, але недоторканими залишилися світлі джинси.
Також швидко змінювалися окуляри, які прикрили очі блондинки.
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На одному з кадрів зірка пограла з краями піджака, додавши відео деякої пікантності.
"Нічого вдягти? Ти просто ще не навчився(лась) комбінувати речі. Кожен день я відкриваю свою гардеробну і починається челлендж) як же зробити новий стильний лук з того, що є 💪🏻🙌🏻 Піджаки - врятують будь-який образ і окуляри теж 🙌🏻 їх може бути мільйон, а може бути один базовий піджак і це теж супер", - написала Лера.
За 40 хвилин пост подивилися понад 500 осіб, а зібрав він два коментаря.
"😍 кайф", - написала одна з підписниць.
Нагадаємо, Лера Товстолес навела камеру на дзеркало і відобразила себе в купальнику. Рожеві трикутники тканини прикрили груди, а тонкі бретельки обплели найтоншу талію зірки.
Плавки з принтом з листя підкреслили пружні сідниці.
Раніше повідомлялося, що Лера Товтолес роздяглася і вирішила зробити фото крупним планом. На дівчині немає бюстгальтера, однак найцікавіше вона залишила за кадром.
Актриса млосно дивиться в камеру, надуває губки і всіляко хвалиться новим манікюром, про який згадала в описі.
Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.
А ще Politeka писала, гаряча красуня з "Квартал 95" блиснула схудлою фігурою в піжамі.
Також Politeka повідомляла, що гарячу блондинку з «Квартал 95» застукали в підсобці за непристойним заняттям.