Модель, артистка «Квартал 95» Лера Товстолес вразила красою в різних вбраннях

Зірка записала веселе відео, яким порадувала своїх фанатів, повідомляє Politeka.net. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) 

Модель позувала в білому топі, довжина якого дозволила розглянути її пружний животик. 

Зверху артистка наділа різні піджаки куртки й так далі, але недоторканими залишилися світлі джинси. 

Також швидко змінювалися окуляри, які прикрили очі блондинки. 

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На одному з кадрів зірка пограла з краями піджака, додавши відео деякої пікантності. 

"Нічого вдягти? Ти просто ще не навчився(лась) комбінувати речі. Кожен день я відкриваю свою гардеробну і починається челлендж) як же зробити новий стильний лук з того, що є 💪🏻🙌🏻 Піджаки - врятують будь-який образ і окуляри теж 🙌🏻 їх може бути мільйон, а може бути один базовий піджак і це теж супер", - написала Лера. 

За 40 хвилин пост подивилися понад 500 осіб, а зібрав він два коментаря.

"😍 кайф", - написала одна з підписниць. 

Нагадаємо, Лера Товстолес навела камеру на дзеркало і відобразила себе в купальнику. Рожеві трикутники тканини прикрили груди, а тонкі бретельки обплели найтоншу талію зірки. 

Плавки з принтом з листя підкреслили пружні сідниці. 

Раніше повідомлялося, що Лера Товтолес роздяглася і вирішила зробити фото крупним планом. На дівчині немає бюстгальтера, однак найцікавіше вона залишила за кадром.

Актриса млосно дивиться в камеру, надуває губки і всіляко хвалиться новим манікюром, про який згадала в описі. 

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Нечего надеть ? Ты просто ещё не научился(лась) комбинировать вещи. Каждый день я открываю свою гардеробную и начинается челендж) как же сделать новый стильный лук из того, что есть 💪🏻🙌🏻 Пиджаки - спасут любой образ и очки тоже 🙌🏻 их может быть миллион, а может быть один базовый пиджак и это тоже супер. Я выбрала в этот раз пиджак от @kolosova_creative - красный это всегда красиво ❤️

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Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.

А ще Politeka писала, гаряча красуня з "Квартал 95" блиснула схудлою фігурою в піжамі.

Також Politeka повідомляла, що гарячу блондинку з «Квартал 95» застукали в підсобці за непристойним заняттям.