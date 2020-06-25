Стало відомо, як саме українцям будуть повертати гроші через ПриватБанк за скасоване пробне ЗНО

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Міністерства фінансів.

За інформацією відомства, повернення коштів за скасоване ЗНО буде проводитися з 1 липня по 1 грудня 2020 року через відділення націоналізованого Приватбанку.

"Щоб уникнути якихось незручностей для учасників пробного ЗНО при поверненні коштів, сплачених за кожний навчальний предмет, уряд запланував проведення виплат в період з 1 липня по 1 грудня 2020 року через відділення "Приватбанку", - інформує прес-служба Мінфіну.

Відомо, що Мінфін разом з МОН розробив спрощену схему повернення коштів саме через ПриватБанк, який має саму розгалужену мережу відділень.

Механізм повернення коштів наступний: Центр оцінювання якості освіти до 30 червня формує і передає базу даних МОН. У базу заздалегідь внесли інформацію, зокрема, про унікальний номер учасника пробного ЗНО, що складається з 10 цифр. Ці дані дозволять правильно ідентифікувати особу.

Також в базі є інша важлива інформація (ПІБ учасників; контактні номери телефонів; вказані суми, що підлягають поверненню). МОН до 1 липня 2020 року передає цю базу в націоналізований ПриватБанк.

"Якщо ви є клієнтом Приватбанку, банківська установа перевірить надану МОН базу і автоматично перерахує необхідну суму коштів на ваш рахунок. Якщо у вас немає рахунку в Приватбанку, то вам на номер телефону надійде смс-повідомлення з інформацією, що банк відкрив картку і перерахував кошти на неї. Для отримання картки необхідно прийти у відділення та пред'явити документ, що засвідчує особу. Важливо: звернутися у відділення для отримання картки необхідно не пізніше 1 грудня 2020 року", - підкреслили в прес-службі, озвучуючи нюанси повернення коштів за скасоване ЗНО.

Варто нагадати, що українці за пробне ЗНО в середньому заплатили по 150 гривень (один основний предмет).

85% сплачених коштів було спрямовано на друк зошитів для тестування. Всього держава витратила близько 52 млн грн.

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