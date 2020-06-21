Актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару з'явилася в літньому гарячому образі

Зірка одягла топ з відвертим декольте і міні-спідницю, повідомляє Politeka.net. Зірка виглядає чудово і дуже відверто.

Рожевий топік з довгими рукавами та вирізом обтягнув пишні груди. Зірка не одягла білизни, що було видно з випираючих ознак. До того ж об'єм грудей став набагато більше.

Чорна міні-спідниця з принтом з губ облягла стегна артистки, і підкреслила струнку талію.

На шиї Ірини блищав чокер, а у пупку стирчала сережка - це стало завершенням образу.

Зірка покрасувалася в перуці з довгого світлого волосся.

"Як вам мій новий колір волосся?😂", - поцікавилася Сопонару у підписників.

За дві години пост зібрав майже 12 тисяч лайків та багато коментарів.

"Дуже подобається твій колір волосся, додав об'єму ))", "Звідки такі ці**ки???", "100% на волосся ніхто і не подивився😂", "Дуже об'ємний колір !!!", "Ай Сапонару))) ци**ки ж були твоєї фішечкою, а тепер як у всіх інстатьолочек)))", "Звідки груди,Іро?", "Важко дивитися тільки на нього 😂", "Стала схожа на всіх силіконових ляльок ... Шкода ...", "Краще з натуральними", "Вам не личить, всі звикли до старого", "Мені здається колір волосся тут не при чому)", "На трієчку😂", "Леся, ти це", "А на волосся потрібно дивитися ?? 😯 (.) (.)", "Шикарні груди 😉👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Сопонару позувала на пляжі в дуже відвертій сукні з величезним декольте. Завдяки вдалому ракурсу, красуня блиснула своїм бюстом - можна помітити, що під вбранням немає нижньої білизни. Крім того вона - млосно дивиться в камеру.

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