Актриса студії "Квартал 95" Ірина Сопонару з'явилася в літньому гарячому образі
Зірка одягла топ з відвертим декольте і міні-спідницю, повідомляє Politeka.net. Зірка виглядає чудово і дуже відверто.
Рожевий топік з довгими рукавами та вирізом обтягнув пишні груди. Зірка не одягла білизни, що було видно з випираючих ознак. До того ж об'єм грудей став набагато більше.
Чорна міні-спідниця з принтом з губ облягла стегна артистки, і підкреслила струнку талію.
На шиї Ірини блищав чокер, а у пупку стирчала сережка - це стало завершенням образу.
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Зірка покрасувалася в перуці з довгого світлого волосся.
"Як вам мій новий колір волосся?😂", - поцікавилася Сопонару у підписників.
За дві години пост зібрав майже 12 тисяч лайків та багато коментарів.
"Дуже подобається твій колір волосся, додав об'єму ))", "Звідки такі ці**ки???", "100% на волосся ніхто і не подивився😂", "Дуже об'ємний колір !!!", "Ай Сапонару))) ци**ки ж були твоєї фішечкою, а тепер як у всіх інстатьолочек)))", "Звідки груди,Іро?", "Важко дивитися тільки на нього 😂", "Стала схожа на всіх силіконових ляльок ... Шкода ...", "Краще з натуральними", "Вам не личить, всі звикли до старого", "Мені здається колір волосся тут не при чому)", "На трієчку😂", "Леся, ти це", "А на волосся потрібно дивитися ?? 😯 (.) (.)", "Шикарні груди 😉👍", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ірина Сопонару позувала на пляжі в дуже відвертій сукні з величезним декольте. Завдяки вдалому ракурсу, красуня блиснула своїм бюстом - можна помітити, що під вбранням немає нижньої білизни. Крім того вона - млосно дивиться в камеру.
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