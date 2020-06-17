"Якщо це було жертвою, ніхто б туди не прагнув"

Андрій Пальчевський розповів, як розчарувався в Володимирі Зеленському після однієї заяви президента

Прояснив ситуацію журналіст в ефірі телеканалу «112 Україна». (Щоб переглянути відео - проскрольте вниз)

«Людина, яку я підтримував тільки тому, що він збирався на один термін, тільки тому, що він збирався посадити когось ще позаминулої весни, тільки тому, що він повинен був закінчити епоху бідності. Тільки тому, що він обіцяв нові обличчя... заявила, що строків вже буде два», - зазначив він.

Пальчевський додав, що українці дозволяють політикам обманювати їх занадто часто.

«Це дуже необачний хід з моєї точки зору… Є таке поняття, що людям треба вірити до того, поки вони тебе не обдурили хоча б один раз. Ми політикам даємо себе обдурити один, два, три, чотири рази, але тільки не в день бажано», - заявив журналіст.

Пальчевський зазначив, що скарги на важку роботу і недбайливих чиновників виглядають дуже непереконливо.

«Це не дуже переконливо виглядає з вуст будь-якого політика, чи то президент, мер. Ми ж чудово розуміємо, що всі їхні плачі Ярославни іл Єремії, у вашому випадку, які звучать приблизно так: ви не уявляєте, як важко приходити після важкого робочого дня, працюючи ось з цими, і далі морди однодумців. Цими казнокрадами, тупицями, бовдурами. Ну, як зазвичай це виглядає… Як мені важко, не спиться, не їсться, і так далі…», - зазначив журналіст.

Пальчевський додав, що вже ні для кого не секрет, що похід в політику в Україні часто використовують, щоб поліпшити своє фінансове становище.

«Ніхто нікого не тягне ні в президенти, ні в міністри, нікуди. Якщо ти йдеш, ти розумієш, що це твоя, причому не жертва, бо якщо це було б жертвою, ніхто б туди не прагнув. Ми знаємо, що самий вірний спосіб розбагатіти і жити добре – це потрапити у владу», - підсумував журналіст.

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