Заробітчани, які шукають доходу за кордоном, будуть витрачати значно менше грошей

Верховна Рада 16 червня ухвалила в першому читанні законопроект № 2365 - українців звільнять від сплати за пошук роботи за кордоном, пише "Сегодня".

Згідно з документом, фірмам-посередникам забронять стягувати гроші з українців, а це суми від 300 до 600 євро (або в середньому 9 -18 тисяч гривень). За порушення правил передбачається штраф у розмірі від 34 тис. до 85 тис. гривень.

Приводом для цього законопроекту стали дії шахраїв, які під виглядом агенстств з працевлаштування обкрадали українців, забираючи гроші і відправляючи за кордон на неіснуючі адреси і т. п.

"Стягувати з українців по 300-600 євро за пошук роботи за кордоном – це справжнє шахрайство. Адже в тій же Польщі дефіцит робочої сили настільки високий, що не треба нікому платити, щоб влаштуватися на роботу. Навпаки, роботодавці, а не кандидати повинні платити посереднику за пошук працівника", - пояснили у фракції "Слуга народу".

Відзначимо, як показує статистика, наші співвітчизники в більшості віддають перевагу вакансій в Польщі - туди їде 54% всіх заробітчан, але разом з цим великий відсоток українців їде в Чехію, Німеччину, Словаччину та Ізраїль.

Найбільш популярні вакансії - офіціант (1823 пропозиції за 2019 рік), водій (1811), пакувальник (1212), будівельник (801) і різноробочий (701).

Раніше ми повідомляли, з 1 червня 2020 на пішому пункті пропуску "Шегині-Медика" кордон на вхід в Польщу щодня перетинають 1500 - 2000 чоловік, відзначають в Прикордонній службі. Всього з 1 по 8 червня цей ПП перетнули 13 683 людини. Це на 46,5% більше, ніж у напрямку України.

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